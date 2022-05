Pressemeldung

Stex MP-X ist speziell für den Einsatz bei erhöhten Anforderungen an den Korrosionsschutz ausgelegt. Die Kombination aus Edelstahl-Zahnplatte und Kunststoff-Käfig bildet eine technisch ausgereifte, kostenoptimierte Lösung. Bild: MEFA

Grundlegende Überarbeitung des gesamten Portfolios für hohe Korrosionsschutzfoderungen / Im Fokus: Anpassungen der Montageschienen 45/45 und 45/90 samt zugehöriger Bauteile / Neu: Das Schnellmontagesystem Stex MP-X

MEFA hat sein Bauteileprogramm für Montagesysteme aus Edelstahl in Leistung und Optik von Grund auf modernisiert – und damit bis auf kleinere Details an die bewährten Varianten aus Stahl angepasst. Im Fokus der Generalüberholung stehen Anpassungen der bekannten Montageschienen 45/45 und 45/90 inklusive der zugehörigen Bauteile. Anbauteile, etwa Montagewinkel, wurden im Zuge der Portfolio-Überarbeitung auf die neuen Schienen angepasst und ergeben nunmehr ein einheitliches Bild. Damit sind ab sofort auch Bauteile wie der Universalknoten in Edelstahl verfügbar. Sämtliche Anbauteile, beispielsweise Winkel und Knotendreieck, wurden obendrein mit einem verbesserten Lochbild ausgestattet. Ergänzend zu den Montageschienen führt MEFA das korrosionsbeständige Schnellmontagesystems Stex MP-X auf Basis Stex 45 ein.

Bei der Stex 45 Montageplatte MP-X setzt MEFA einen Kunststoffkäfig als Halteteil ein. Dieser ist aus produktions- und kostentechnischen Gründen unumgänglich. Stex MP-X gibt es außerdem nur in der Ausführung Edelstahl V4A. Es eignet sich damit für Anwendungen mit hohen Anforderungen an den Korrosionsschutz. Beispiele dafür sind Außenanlagen, die einer Salzbelastung ausgesetzt sind oder Produktionsbetriebe, die aggressive Stoffe verarbeiten.

Im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern bietet MEFA sämtliche Edelstahlprodukte nach wie vor in zwei Materialtyp-Güteklassen an – V2A und V4A. MEFA-Kunden können daher auch im Außenbereich flexibel und kostenoptimiert arbeiten.

Dem Relaunch des MEFA-Edelstahlprogramms vorausgeeilt ist die Einführung der bewährten Rohrschelle Trabant als Edelstahl-Variante Trabant Inox. Diese ist seit rund zwei Jahren sowohl mit als auch ohne Schalldämmeinlage erhältlich.

Weitere Informationen finden sich in der neuen Edelstahlbroschüre sowie unter www.mefa.de/produkte/produktuebersicht/montagesysteme-aus-edelstahl.html