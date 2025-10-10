Die neue Stex MP-S überzeugt mit verbessertem Handling, erhöhter Stabilität und schneller Montage – die komfortable Weiterentwicklung für Profis im SHK-Bereich.

STEX MP-S: Die komfortable Weiterentwicklung für die Montage

Mit der Stex MP-S präsentiert MEFA eine weiterentwickelte Generation seiner bewährten Montageplatte. Ein deutlicher Mehrwert für den Montagealltag: Das Schnellmontagesystem für den Außenbereich ermöglicht ein müheloses Eindrehen in den Schienenschlitz und spart wertvolle Zeit auf der Baustelle. Das Montagesystem ist mit allen MEFA Montageschienen C-Profil 45 nutzbar. Dank des verstärkten Kunststoffkäfigs wird die Zahnplatte S noch zuverlässiger in Position gehalten. Für einen TSP-konformen Einsatz im Innen- und Außenbereich ist die Stex MP-S Zink-Nickel-beschichtet und somit bis Korrosionskategorie C4 hoch geschützt. Damit eignet sie sich ideal für anspruchsvolle Umgebungen im SHK-Bereich.

Die Montageplatte ist mit Innengewinde M8, M10 oder M12 erhältlich und erlaubt die Befestigung einer Vielzahl von Anbauteilen wie Winkel, Knoten, Verbinder oder Rohrschellen. So entsteht ein flexibles System, das höchste Funktionalität mit enormer Zeitersparnis verbindet.

Mit der neuen Stex MP-S unterstreicht MEFA erneut seine Innovationskraft in der Entwicklung praxisorientierter Befestigungs- und Montagesysteme – für mehr Komfort, Effizienz und Sicherheit auf jeder Baustelle.