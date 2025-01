Spenden statt Schenken - eine Tradition setzt sich fort

Die Weihnachtszeit ist eine sehr besondere und vor allem besinnliche Zeit. Dabei sollten die wirklich wichtigen Dinge im Vordergrund stehen, auch in unserem oft stressigen und hektischen Firmenalltag. Aus diesem Grund haben wir uns schon vor einigen Jahren einen Leitsatz zum Motto gemacht: SPENDEN STATT SCHENKEN

Wir möchten dort unterstützen, wo Hilfe benötigt wird. Dabei sind uns wichtig: Solidarität und soziale Verantwortung. Aus diesem Grund verzichten wir bereits das dritte Jahr in Folge auf das Verteilen von Präsenten an unsere Kunden und nutzen das Geld für eine regionale Spende. Dieses Weihnachten ging unsere Spende in Höhe von 15.000 € an den Kinder- und Jugendhospizdienst Hohenlohekreis. Aktuell entsteht im Hospiz in Öhringen eine Trauergruppe für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren, welche einen geschützten Raum für den individuellen Ausdruck der Trauer bieten soll. Hierbei wird unsere Spende ihre Anwendung finden.

Kinder- und Jugendhospizdienst Hohenlohekreis

Der Kinder- und Jugendhospizdienst Hohenlohekreis begleitet und unterstützt Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien, die um geliebte Menschen trauern oder mit lebensverkürzenden Krankheiten zu kämpfen haben. Hierbei werden die Familien begleitet, in denen Kinder lebensverkürzend erkrankt sind, aber auch Kinder, die mit lebensbedrohlich erkrankten Elternteilen Unterstützung benötigen. Dabei wird unter anderem individuell das gesamte Familiensystem begleitet, aber auch einzelne Familienmitglieder oder nahestehende Beteiligte. Die Begleitung leisten ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die speziell für die Arbeit mit Kindern und Familien geschult und qualifiziert wurden. Sie schenken den Betroffenen Zeit und sind für sie da. Wir freuen uns sehr, den Kinder- und Jugendhospizdienst Hohenlohekreis auf diesem Weg mit unserer Spende unterstützen zu können.