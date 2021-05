Pressemeldung

Für kleine Durchmesser ab 6 mm hat der Befestigungs- und Montagetechnikspezialist MEFA sein Angebot an Rohrschellen für die Kältetechnik und für Anwendungen bei gemäßigten und erhöhten Temperaturen erweitert. Im Einzelnen betrifft dies die Rohrschelle Sigma mit Sicherheits-Rastverschluss und die Rohrschelle Husky für Kälteleitungen.

Oft werden bei kleinen Rohrdurchmessern aufgrund mangelnder Alternativen Kunststoffclips eingesetzt. Diese haben aber verschiedene Nachteile: Zum einen ist die mechanische Belastbarkeit der Verbindungen niedriger als bei Stahlkonstruktionen. Zum anderen sind Haltekonstruktionen mit Rohrschellen leicht revisionierbar, vor allem wenn Montageschienen genutzt werden, die eine nachträgliche Änderung problemlos ermöglichen. Schließlich ergibt sich bei Mischinstallationen aus Kunststoffclips und Rohrschellen aus Stahl für die größeren Durchmesser ein uneinheitliches Bild.

In der Kältetechnik kommen häufig Rohrleitungen mit kleinen Durchmessern zum Einsatz wie bei der Verteilung von Kühlsole in chemischen Prozessen oder dem Kaltwassertransport für Klimaanlagen. Weitere Anwendungen, wo häufig Rohrleitungen mit kleinen Durchmessern zu finden sind, wären die Medizintechnik, die Produktion von hochwertigen Chemikalien in kleinen Chargen, medizinische Gase und der Brennstofftransport in der Heiztechnik.

Bei kaltgehenden Rohrleitungen ist neben der Wärmedämmung vor allem die Diffusionsdichtigkeit eine wichtige Anforderung. Sie soll verhindern, dass feuchte Luft in die Dämmung eindringt, so dass dort Wasser kondensiert und das Material durchnässt. Diese Forderung erfüllen Rohrschellen wie die speziell für die Kältetechnik entwickelte Husky. Der Kern der Dämmschale besteht aus Polyurethan. Dieser sorgt für die thermische Entkopplung von Rohrleitung und Haltekonstruktion, wobei das Material ausreichend druckfest ist, um ein Setzen der Kälteleitung zu verhindern. Stirnseitig dient als Dampfbremse eine Kaschierung aus synthetischem Kautschuk mit diffusionsdichter Ummantelung. Diese ist überlappend und selbstklebend. Die Verbindungsflächen der Halbschalen werden ebenfalls mit einem synthetischen Kautschukpolster an den Stoßstellen abgedichtet. Dieses sorgt auch für einen Toleranzausgleich, so dass die kleine Husky Typ II-13 für Rohrdurchmesser von 6 bis 8 mm geeignet ist. Die Materialien der Dämmung sind halogenfrei und entsprechen der Baustoffklasse B2 (normal entflammbar). Die Stirnseiten lassen sich mit marktüblichen Isolierschläuchen aus Kautschuk problemlos und sicher verkleben.

Die kleine Rohrschelle Sigma hat einen Spannbereich von 6 bis 10 mm. Sie ist einteilig und lässt sich aufgrund des Sicherheits-Rastverschlusses einhändig montieren. Beim nachträglichen Positionieren der Rohrleitung verhindert der Verschluss ein unbeabsichtigtes Öffnen. Die 3 mm starke Einlage für den Schallschutz nach DIN 4109 besteht aus schwarzem EPDM, einem synthetischen Kautschuk. Der Anschluss hat ein M8 Innengewinde. Die zulässige Last beträgt 0,6 kN und der zulässige Temperaturbereich reicht von -35 bis +100 °C.

Mehr technische Informationen finden Sie hier:

Husky: https://www.mefa.de/shop/kaelteschelle-husky-ii-13~p10890

Sigma: https://www.mefa.de/shop/pipe-clamp-sigma-20x1-0~p18988