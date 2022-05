MEFA: Neue Funktionen für eine effiziente Bestellabwicklung

Es gibt viele Arten bei MEFA zu bestellen: direkt beim Außendienst, per Telefonanruf über den persönlichen Sachbearbeiter in Kupferzell, per E-Mail oder manchmal noch per Fax. Einer der einfachsten und schnellsten Wege ist die Bestellung über den MEFA eShop: einmal registriert, kann man sich jederzeit anmelden, sich über Produkte und Preise informieren und direkt die Bestellung auslösen.