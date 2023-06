Wichtig ist dabei immer der Bezug zur Region und die Werte der Vereine. Irgendwo in Deutschland, irgendeinen Verein unterstützen, das kommt für die beiden Geschäftsführer Martin Schneider und Alexander Schmitt nicht infrage. In Zeiten von Fachkräftemangel, unbesetzten Ausbildungsplätzen und in einer Region mit starker Industrie ist natürlich auch MEFA immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten sich zu präsentieren und die Bekanntheit des Unternehmens zu steigern. In diesem Zuge wurde auch das Sportsponsoring neu diskutiert und die Möglichkeiten in der Region unter die Lupe genommen.



Schnell hat sich herausgestellt, dass man in der näheren Umgebung von Kupferzell auf Teams trifft, die eine große Reichweite haben und sich, wenn auch in eigentlichen Randsportarten, einen großen Namen machen konnten. An der American Football Mannschaft aus Schwäbisch Hall, den Schwäbisch Hall Unicorns, kommt man in diesem Zusammenhang auf jeden Fall nicht vorbei.



Schon beim ersten Termin mit dem Verantwortlichen für Sponsoring war klar, die Unicorns, dass die Chemie stimmt. Und das ist sogar in den Leitbegriffen, der Unicorns, festgesetzt:



Familiär - Fortschrittlich - Einzigartig - Beständig



Leitbegriffe, die auch zu MEFA passen. Neben der sportlichen Entwicklung, die die Unicorns in ihrer Vereinsgeschichte durchlaufen haben, war für MEFA vor allem auch die 2017 gegründete Academy von großem Interesse. Eine Kooperation zwischen dem evangelischen Schulzentrum Michelbach und den Schwäbisch Hall Unicorns nach amerikanischem Vorbild der Highschool. Eine einmalige Ausbildungsmöglichkeit für junge Talente, sowohl schulisch als auch sportlich gefördert zu werden. Alles mit dem Ziel, eine/r der besten Football-Spieler bzw. -Spielerinnen Deutschlands zu werden.



Eine Kombination, die MEFA gerne unterstützt und stolz darauf ist, als Premiumpartner ab dieser Saison dabei zu sein.

MEFA freuen uns auf eine erfolgreiche Unicorns-Saison 2023 und zahlreiche Nachwuchstalente, die sich beweisen können - sportlich, schulisch und persönlich.