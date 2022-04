Pressemeldung

An unserem Stand J4 zeigen wir Ihnen gerne die neuesten Entwicklungen bei unseren Quellsystemen für Wärmepumpen. Angesichts des wachsenden Interesses an regenerativen Energien in den Niederlanden wird unser Schwerpunkt zwar auf der Aquathermie liegen, aber selbstverständlich werden auch die anderen Systeme zu sehen sein.

In unserem neuesten Blogbeitrag können Sie sich bei Interesse jetzt sogar eine kostenlose Eintrittskarte sichern und uns auf der Messe besuchen: www.mefa.de/blog