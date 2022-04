Pressemeldung

Luftaufnahme vom Wartungshangar 4 (vorne) und dem etwa doppelt so großen Wartungshangar 3 (hinten) auf dem Flughafen München. Bild: Michael Fritz für den Flughafen München

Starkregenereignisse stellen Gebäude, Industrieanlagen und ganze Städte vor immer größere Herausforderungen. Neben den allgemein bekannten Schadensfällen stellen die Wassermassen auch ein Problem für Flachdächer dar: Diese haben am Rand eine Aufkantung (Attika), damit die Dachabdichtung angeschlossen werden kann und Aufbauten von der Erde aus unsichtbar bleiben. Bei Starkregen kommt die Entwässerung über die Kanalisation oft an ihre Grenzen und der Wasserspiegel auf dem Dach steigt schnell an. Dabei kann es im Extremfall sogar zur Überlastung der Dachkonstruktion kommen.

Deshalb fordert die DIN 1986-100 neben der herkömmlichen Entwässerung in die Kanalisation eine zusätzliche Notentwässerung, die das Dach in einem Freistrahl auf das Grundstück entwässert. Die Auslegungsgrundlage für diese Notentwässerung ist der 5-minütige Jahrhundertregen, der eine Regenspende von 775 Liter pro Sekunde und Hektar liefert.

Für die Auslegung und Konstruktion der Rohrhalterungen wurde der MEFA-Planungssupport in Anspruch genommen und natürlich lieferten wir auch die Komponenten für die Rohrleitungsmontage.

Den ganzen Projektbericht finden Sie jetzt auf unserem Blog unter: www.mefa.de/blog