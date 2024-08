Ein Hauch von Bundesliga bei ELEMENTS: Im Rahmen der Kooperation mit dem SV Werder Bremen ermöglichte die ELEMENTS-Ausstellung Bremen am 15. August ein exklusives „Meet and Greet“ mit zwei Profispielern. Fünf glückliche Gewinnspiel-Gewinner aus dem Fachhandwerk nutzten mit ihrer Begleitung die Gelegenheit, die Stars hautnah zu erleben und vor Ort einen Blick auf das exklusive Fan-Bad in grün-weißem Design zu werfen.

Mit Spannung erwartet, trafen die Gewinnspiel-Gewinner gegen 14 Uhr in der Ausstellung ein. Schon kurz darauf betraten die Werder-Stars Leonardo Bittencourt und Isak Hansen-Aar0en, der sympathische Neuzugang aus Norwegen, die ELEMENTS-Ausstellung in der Teneverstraße. Applaus und begeisterte Blicke für die beiden Mittelfeldspieler. Es folgte eine lockere Fragerunde mit echtem Insider-Wissen. Von Informationen über das Training bis hin zum Ablauf eines Spieltags: Die Gewinner bekamen damit einen besonderen Einblick hinter die Kulissen des Profi-Fußballs.

Anschließend signierten die Profis Trikots und ließen sich mit den Fachhandwerkern am Fan­Bad fotografieren. Ein Bad, bei dem Präzision wie auf dem Fußballplatz gefragt ist und das die Herzen echter Fußballanhänger höherschlagen lässt.

Markus Hahn, Geschäftsführer der ELEMENTS GmbH: „Das ,Meet & Greet‘ in lockerer Atmosphäre hat gezeigt, wie Teamplay funktioniert. Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in der Badausstellung. Mit dem Fan-Bad geben wir dem Fachhandwerk ein echtes Liebhaberstück für die Beratung ihrer Endkunden an die Hand und zeigen, dass es für jeden Projektwunsch eine Lösung gibt. Mit einem Badezimmer in den Farben des jeweiligen Herzensvereins setzen Fans ein wahrlich außergewöhnliches Zeichen und holen sich Stadionambiente in ihr Zuhause.“

Mehr zum Fan-Bad von ELEMENTS: www.elements-show.de/fanbad