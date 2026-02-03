Ein Event, das vieles anders gemacht hat und genau damit beeindruckte: Meet & Connect Baugeräte 2026 setzte neue Maßstäbe für Austausch, Inspiration und Gemeinschaft. Die Fußball-Legenden Mario Basler und Erik Meijer sorgten für eine einzigartige Energie.

Mit dem Meet & Connect Baugeräte 2026 ist Stefan Schulz, Teamleitung Lieferanten-/ Warengruppen – Vertriebskonzeptmanagement Baugeräte im E/D/E und seinem Team etwas gelungen, das weit über ein klassisches Branchen-Event hinausging. Sowohl die im Vorfeld bewusst unkonventionell angelegte Kommunikationskampagne als auch das zweitägige Event selbst haben gezeigt, wie viel Potenzial in neuen Formaten, kreativen Ideen und mutigem Ausprobieren steckt.

Hier das Video von der Veranstaltung bei YouTube ansehen.

Ein Konzept, das bewusst anders war

Bereits die Kampagne vor dem Event setzte klare Signale: „Wir wollten überraschen, inspirieren und neugierig machen“, erklärt Stefan Schulz. Aus dieser Mission wurde ein erfrischend neues Kampagnen- und Eventkonzept entwickelt, das mutig aus gewohnten Mustern ausbrach – mit starkem Storytelling, emotionalen Bildern und einer Tonalität, die sofort Aufmerksamkeit erzeugte.

Die Resonanz zeigte: Genau das war der richtige Weg. Mitglieder und Lieferanten sprachen von einer der innovativsten Event-Reihen der letzten Jahre – und belohnten den Mut mit einer außergewöhnlich hohen Teilnahmequote.

Ein starkes Programm – vielseitig, hochwertig, inspirierend

Das Event startete am 28. Januar mit der offiziellen Vollversammlung Baugeräte im Ringhotel Zweibrücker Hof, Herdecke. Bei der Abendveranstaltung erwartete die E/D/E Händler und interessierten Gäste, die über den Tellerrand hinausschauen wollten, dann nicht nur ein stimmungsvoller Austausch, sondern auch eine Podiumsdiskussion mit Fußball-Legende Mario Basler. Offen, pointiert und unterhaltsam teilte er Anekdoten und Erfahrungen, die überraschend gut zur Welt des Handels und der Baugerätebranche passten.

Tag 2: Netzwerken, Impulse und ein zweiter Stargast

Der zweite Veranstaltungstag am 29. Januar stand ganz im Zeichen des Austauschs zwischen Industrie und Handel. An ihren Ständen informierten Lieferanten über neue Lösungen und Trends, zeigten Produkte in Aktion und stärkten ihre gemeinsamen Partnerschaften.

Ein weiterer Höhepunkt des Events folgte dann am Nachmittag: Der ehemalige Profifußballer Erik Meijer begeisterte das Publikum mit seinem energiegeladenen Impuls zu den Themen Leadership, Teamwork & Motivation, der nicht nur Fußballfans begeisterte.

Ein Format, das verbindet

Ob beim gemeinsamen Snack, in den Netzwerkrunden oder im Ausklang am Abend: Die Teilnehmenden nutzten das Event intensiv, um sich fachlich und persönlich auszutauschen. Die Atmosphäre war geprägt von Offenheit, Wertschätzung und echter Neugier – genau das, was die Idee von Meet & Connect ausmacht.

Fazit: Mehr als ein Event – ein starkes Zeichen für die Zukunft

Von vielen Seiten gab es Anerkennung für die professionelle und zugleich kreative Umsetzung. Besonders Stefan Schulz wurde für seine konzeptionelle Klarheit, seinen Mut zur Innovation und seine Leidenschaft für die Themen der Branche gelobt. Er hat nicht nur ein Event organisiert – er hat ein Erlebnis geschaffen.

Timo Roempke, Area Sales Manager North, R.I.D. GmbH, postet bei LinkedIn: „Moderation, Dialoge und Themenführung auf höchstem Niveau. Dabei zielgerichtet Händler und Lieferanten auf Augenhöhe zusammengeführt. So gehen Events! Auf ein gemeinsam erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 mit der Fachgruppe E/D/E Baugeräte.“ Meet & Connect Baugeräte 2026 hat gezeigt, wie moderne Plattformen zum Austausch aussehen können: nahbar, inspirierend, mutig und mit einem klaren Blick nach vorn.