Die 43. Ausgabe der MCE - Mostra Convegno Expocomfort, die vom 12. bis 15. März 2024 in Mailand stattfand, bestätigte ihre Position als wichtigster Bezugspunkt für Unternehmen aus den Bereichen Anlagenbau, Klimatisierung und erneuerbare Energien.

Unsere unsichtbaren Klimageräte, dank ihrer Fähigkeit, thermischen Komfort zu bieten, ohne die Ästhetik der Umgebung zu beeinträchtigen, sind bei den Besuchern während der Veranstaltung auf wachsendes Interesse gestoßen.

Durch die Begegnung mit langjährigen Kunden und potenziellen Neukunden, erhielten wir wertvolle Einblicke und Rückmeldungen, die es uns ermöglichten, Ideen für neue Lösungen auszutauschen und eine Bestätigung für das wachsende Interesse an unseren unsichtbaren Klimaanlagen zu erhalten. Zahlreiche Besucher hatten die Gelegenheit, einige unserer Spitzenleistungen zu entdecken, vor allem die "IDRA"-Modelle: unsichtbare, leise und kompakte Klimageräte ohne Außeneinheiten, die hohe Leistung und niedrigen Energieverbrauch OHNE ÄSTHETISCHE AUSWIRKUNG garantieren. Weder Kondensatoreinheiten noch Gitter sind von außen sichtbar; IDRA kann tatsächlich leicht in kleinen Innenräumen installiert werden, wie zum Beispiel in einem Schrank, unter dem Waschbecken, im Badezimmer oder in begrenzten technischen Räumen.

Die Wärmepumpen in R290 und die Monoblock-Wärmepumpe "ATHENA-C", für den Innenbereich, haben aufgrund ihrer Eigenschaften besondere Aufmerksamkeit erregt: kompakt, ultraleise und mit hoher Energieeffizienz.

Eine der absoluten Neuigkeiten der Veranstaltung von diesem Jahr war die zweite Generation der 'WINE'-Keller-Klimageräte, die dank deren Eigenschaften eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten, was für die Lagerung von dem Wein wesentlich ist.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die den Weinbereich besucht haben und mit uns die feinen italienischen Weine aus dem Tekno Point-Keller kosten konnten. Für diejenigen, die nicht da sein konnten, stellen wir einige wichtige Bilder von unserem Stand zur Verfügung, um die dynamische Atmosphäre und die vorgestellten Innovationen zu entdecken.

Wir werden uns auch weiterhin für die Erforschung und Entwicklung innovativer Lösungen einsetzen, um die Anforderungen des Marktes zu entsprechen und unseren Kunden maximalen Komfort und Zufriedenheit zu gewährleisten.

