Pressemeldung

Einmaliges Konfigurator-Prinzip

Mit Hilfe des in dieser Form einmaligen Konfigurator-Prinzips im Produktkatalog können schnell und unkompliziert „Dezentrale Lüftungsgeräte“ für unterschiedliche vorgegebene Wandstärken in Verbindung mit der gewünschten Normschallpegeldifferenz konfiguriert werden. Das erleichtert die Planung von dezentralen Lüftungsanlagen gerade für den Objektbau in urbanen, stark lärmbelasteten Regionen enorm. Dort spielt der Außenschallschutz mehr und mehr eine zentrale Rolle bei der Planung von Lüftungsanlagen.

Verschiedene Modellvarianten mit unterschiedlichen Außenhauben und Fassadenabschlüssen

Die Modellvarianten im Katalog sind nach dem jeweiligen Fassadenabschluss aufgeschlüsselt, damit der Überblick über alle Konfigurationsmöglichkeiten zu jeder Zeit gewahrt bleibt.

Einen Überblick über die entsprechenden Modellvarianten finden Sie hier:

AirPrincess Classic

Der Klassiker unter den Lüftungsgeräten mit vielen neuen Schalldämmoption!

AirPrincess Vertical

Der Problemlöser für hohe Schallschutzanforderungen bei dünnen Wänden!

AirPrincess WallFlow

Die brandneue Flachkanalumlenkung von Maxxxcomfort verschwindet in der Regel im Aufbau der Hausfassade! Nur noch ein dezentes Fassadenabschlussgitter ist auf der Fassade sichtbar. Die klassische Außenhaube entfällt komplett! Für ein zeitgemäßes, modernes Fassadendesign!

AirPrincess WindowFlow

Bei dieser Modellvariante verschwindet der Luftauslass in der Laibung des Fensters. Die quasi unsichtbare Lösung - ohne Luftauslässe direkt auf der Fassade!

Planungsservice von Maxxxcomfort

Die Planungs- und Serviceabteilung von Maxxxcomfort erstellt jederzeit gerne unverbindlich und kostenfrei Lüftungskonzepte nach DIN 1946-6 und unterstützt sowohl Fachhandwerker, Planer als auch Großhändler bei der entsprechenden Auslegung von Lüftungsanlagen!