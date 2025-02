Maxxxcomfort bietet mit dem brandneuen AirPrincess Wireless Reverse das ideale Lüftungsgerät für die Sanierung. Die Ansteuerung der einzelnen dezentralen Lüfter erfolgt bei dieser Modellvariante mittels Funkfernbedienung. Eine aufwändige Steuerungsverdrahtung zwischen den einzelnen Lüftungsgeräten bzw. zwischen Lüftungsgeräten und Bedieneinheit entfällt somit komplett - eine erhebliche Erleichterung bei der Installation im Sanierungs- und Renovierungsfall.



Um den Ventilator mit Spannung zu versorgen, ist lediglich ein 230-V-Leitung notwendig, die in der speziellen Innenblende des Wireless 16 angeschlossen wird. Die Innenblende verfügt über einen integrierten Funkempfänger, der dann die Kommunikation zwischen Lüfter und Funkbedienelement übernimmt.

Mit dem Funk-Bedienelement Wireless 16 können dabei bis zu 16 AirPrincess-Lüfter angesteuert werden. Mit Hilfe des Reglers können 4 verschiedene Lüftungsstufen gewählt werden und die Geräte im Pendellüftungsmodus (mit Wärmerückgewinnung) oder im klassischen Querlüftungsmodus betrieben werden.

Der nach DIN 1946-6 geforderte paarweise Betrieb von dezentralen Lüftungsgeräten ist über die entsprechende Einstellung an den Dipschaltern in der Innenblende Wireless 160 der Lüftungsgeräte gewährleistet. Dabei übernimmt ein zentral installiertes Lüftungsgerät die Funktion des Masters - und damit die Kommunikation mit dem Funk-Bedienelement. Zwischen Master und allen weiteren Lüftungsgeräten (den sogenannten Sklaven) wird in der Folge ein spezielles Funknetzwerk aufgebaut, das die paarweise Taktung aller entsprechenden Lüftungsgeräte sichert und die über das Funkbedienelement eingegebenen Lüftungseinstellungen an alle weiteren Lüfter weitergibt.

AirPrincess Wireless Reverse - der perfekte dezentrale Lüfter für Sanierung und Modernisierung.

Weitere Informationen zum AirPrincess Wireless Reverse hier.