Pressemeldung

Kunden, die in lärmbelasteten Gegenden wohnen, müssen beim Einbau eines dezentralen Lüftungssystems dabei verstärkt auf ausreichenden Schallschutz achten.

Warum ist Schalldämmung und Schallschutz bei einer dezentralen Lüftungsanlage so wichtig?

Dezentrale Lüftungsgeräte mit einer hohen Schalldämmung sperren den Außenlärm ebenso gut aus, wie ein eingebautes geschlossenes Fenster mit entsprechend hoher Schalldämmung.

Durch „normale“ Lüfter dringen Außengeräusche zu einem nicht unerheblichen Anteil ins Innere des Hauses ein, was das Wohlbefinden in den eigenen 4 Wänden unter Umständen beeinträchtigen kann.

Mit einem dezentralen Schalldämm-Lüfter von Maxxxcomfort, wird der Außenschall jedoch zu einem großen Teil „herausgefiltert“. Das Schalldämm-Lüftungssortiment ist dabei auf ein höchstmögliches Maß an Schallschutz ausgelegt. Sogar das Erreichen der höchsten Schallschutzklasse ist möglich!

Gleichzeitig profitieren die Bewohner von der permanenten Frischluftzufuhr des Lüftungssystems, um sowohl CO 2 - als auch VOC-Konzentration so niedrig wie möglich zu halten. Hier steht der Wohlfühlfaktor an erster Stelle!

Was macht das dezentrale Schalldämm-Lüftungssortiment von Maxxxcomfort so besonders?

Das dezentrale Schalldämm-Lüftungssortiment mit Wärmerückgewinnung von Maxxxcomfort bietet höchstmöglichen Schallschutz mit bis zu 64 dB D n,e,w Normschallpegeldifferenz.

Maxxxcomfort verfügt dabei über ein einmaliges, breites Sortiment an dezentralen Schalldämm-Lüftungsgeräten, die ganz einfach konfiguriert werden können. Insgesamt sind über

50 Schalldämm-Kombinationsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Anforderungen möglich. Mehr zum individuellen Konfigurationsprinzip für Lüfter von Maxxxcomfort erfahren Sie in unserem nächsten Beitrag im SHK-Journal.

Neben der klassischen Wanddurchführung mit Außenhaube kann der Lüfter selbstverständlich auch als Fensterlaibungslösung oder als Flachkanallösung in der Außenwand konfiguriert werden.

Bei der patentierten Flachkanallösung entfällt die klassische Außenhaube an der Fassade. Stattdessen wird ein unauffälliges, kaum wahrnehmbares Abschlussgitter an der Fassade angebracht. Damit erfüllt das Schalldämm-Lüftungssortiment von Maxxxcomfort höchste Ansprüche an das Design und eine moderne Gestaltung der Außenfassade!