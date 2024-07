Mit dem Modell WINDOW-FLOW hat Maxxxcomfort ein dezentrales Lüftungsgerät im Sortiment, bei dem die Luft umgeleitet wird und anders als bei klassischen Lüftungsgeräten in der Fensterlaibung ein- und ausströmt. WINDOW FLOW fügt sich dabei mit seiner Außenabdeckung ganz dezent in das Gesamtbild eines Wohngebäudes ein. Die klassische Außenhaube, wie man Sie von dezentralen Lüftungsgeräten kennt, entfällt. Nur ein dezentes Fassadenabschlussgitter in der Fensterlaibung ist sichtbar. Die ideale Lösung, wenn besonders viel Wert auf die Optik und das Design der Außenfassade gelegt wird.

Kombination mit hohem Schallschutz

Das Lüftungsmodell Window-Flow kann im Übrigen zusätzlich mit Schalldämmelementen ausgestattet werden, durch die der entsprechende Außenschallschutz erhöht wird. So kann eine Außenschalldämmung mit einer Normschallpegeldifferenz von bis zu 60 dB D n,e,w erreicht werden. Dadurch kann WindowFlow auch in urbanen Regionen und lärmbelasteten Gegenden wie z.B. an viel befahrenen Hauptstraßen, in Einflugschneisen oder im Bereich von Zugtrassen eingesetzt werden.

Maxxxcomfort übernimmt die Lüftungsplanung nach DIN 1946-6

Die Auslegung und Planung, sowie das Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 übernimmt für Sie kostenfrei und unverbindlich die Planungsabteilung von Maxxxcomfort. Bei der Planung von Window-Flow berücksichtigt Maxxxcomfort selbstverständlich auch die Lage von Rollladen- und Jalousieführungen und erstellt für jedes Wohnobjekt eine individuelle, detailgenaue Planung unter Berücksichtigung der jeweiligen baulichen Gegebenheiten.

Mehr über den Window Flow erfahren? Fordern Sie jetzt kostenlos den Maxxxcomfort-Katalog an!