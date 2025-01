Mit dem Modell WALL-FLOW hat Maxxxcomfort ein dezentrales Lüftungsgerät im Sortiment, bei dem die Luft umgeleitet wird und anders als bei klassischen Lüftungsgeräten über ein dezentes Fassadenabschluss-Gitter über die Fassade ein- und ausströmt. Bei der patentierten Flachkanallösung entfällt somit die klassische Außenhaube an der Fassade. Stattdessen wird ein unauffälliges, kaum wahrnehmbares Abschlussgitter an der Fassade angebracht. Damit erfüllt das Schalldämm-Lüftungssortiment von Maxxxcomfort höchste Ansprüche an das Design und eine moderne Gestaltung der Außenfassade!



Ausführung mit hohem Schallschutz

Das Lüftungsmodell Wall-Flow kann im Übrigen zusätzlich mit Schalldämmelementen ausgestattet werden, durch die der entsprechende Außenschallschutz erhöht wird. So kann eine Außenschalldämmung mit einer Normschallpegeldifferenz von bis zu 59 dB D n,e,w erreicht werden. Dadurch kann WallFlow auch in urbanen Regionen und lärmbelasteten Gegenden eingesetzt werden.



Maxxxcomfort übernimmt die Lüftungsplanung nach DIN 1946-6

Die Auslegung und Planung, sowie das Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 übernimmt für Sie sehr gerne kostenfrei und unverbindlich die Planungsabteilung von Maxxxcomfort.

Mehr über den Wall-Flow erfahren? Fordern Sie jetzt kostenlos den Maxxxcomfort-Katalog an!