Retract Vac ist ein Aufputz-Schlaucheinzugsystem für Garage, Werkstatt, Hobbyraum und Co.

Er ist das Highlight schlechthin für alle Automobilbesitzer. Damit können Sie sich und Ihren Kunden lästige Fahrten zur Tankstelle sowie das mühevolle Aussaugen des Fahrzeugs mit einem Industriesauger in der eigenen Garage ersparen.

Retract Vac ist konzipiert zum nachträglichen Einbau für bestehende Zentralstaubsauganlagen oder als Stand-Alone-Lösung zusammen mit einem externen Sauger.

Bieten Sie Ihren Kunden die optimale Lösung für Garage oder auch Hobby-Werkstatt an. Retract Vac begeistert durch einen sehr flexiblen, robusten, zwölf Meter langen Saugschlauch. Dadurch erlebt der Nutzer ein „grenzenloses“ Saugvergnügen in und ums Auto, sowie in der ganzen Garage und davor. Vorbei ist die Zeit der lästigen Industriesauger, die Türen und Kotflügel rammen und beschädigen.

Der Retract Vac funktioniert mit jedem Maxxxcomfort-Zentralstaubsauger-Modell



Connect-Set für eine bestehende Zentralstaubsauganlage

Ihr Kunde hat bereits eine Saugdose in der Garage oder Werkstatt? Dann lässt sich in den meisten Fällen ein VROOM Retract Vac Schlaucheinzug-System einfach nachrüsten.

Connect-Set für Vroom Retract Vac

Mit diesem Verbindungsset kann der VROOM Retract Vac an eine Saugdose bei jeder bestehenden Zentralstaubsauganlage angeschlossen werden.

Inkl. Anschlussteile, 1,5 m Schlauch und 1,5 m Steuerleitung 24 V.





Das Ende der Depotleitung wird in die Nähe der bestehenden Saugdose gelegt. An der Saugdose wird die Steuerleitung zum VROOM Retract Vac Schlauchportal mit eingeklemmt.





Das Connect-Set



Mit dem Connect-Set wird der VROOM Retract Vac an die Saugdose angeschlossen. FERTIG!