Berger wird die komplette Verantwortung für den Vertriebsbereich übernehmen und so den Vorgänger Otto Greipel bei dem Münchener Wohnraumlüftungs-Spezialisten beerben.

Der gebürtige Franke ist über Vaillant in die Heizungsbranche eingestiegen und war dort bereits als Repräsentant in diversen Verbänden tätig. Darüber hinaus arbeitete er als strategischer Key Account Manager in verschiedenen Positionen der Unternehmensgruppe sowie in der internationalen Marktbeobachtung. Neben der Neukundengewinnung beschäftigte sich Maximilian Berger auch mit dem Großkundenmanagement.

Sein Ziel ist es, zukünftig für Pluggit die kontrollierte Wohnraumlüftung im deutschsprachigen Raum noch stärker zu etablieren. Dank der internationalen Ausrichtung der S & P (Soler & Palau) Unternehmensgruppe, der Innovationskraft sowie dem Know-how der Mitarbeiter sieht Berger gute Chancen, die Marktanteile weiter auszubauen, um den Vertrieb nachhaltig und positiv zu entwickeln.