Schnelle und sichere Abdichtung: Mit dem neuen ab Werk vorkonfektionierten Dichtsystem BetteSeal+ entfällt die bauseitige Abdichtung vollständig. Quelle: Bette

Mit BetteSeal+ setzt Bette neue Maßstäbe in der Abdichtung von Duschen. Das innovative Dichtsystem kommt ab Werk vorkonfektioniert und ermöglicht eine schnelle, normativ geprüfte Installation – ohne aufwendige Zusatzarbeiten. Installateur, Fliesenleger, Planer und Endkunden profitieren gleichermaßen von einer optimierten Montage, reduzierten Schnittstellenproblemen und maximaler Sicherheit gegen Wasserschäden.

Dank des umlaufenden 10 cm Flansches aus einem Stück gehört das mühsame Verkleben oder Verschweißen von Abdichtungen der Vergangenheit an. Das ultradünne Material lässt sich wie ein Blatt Papier flexibel anpassen und sogar bei dreifacher Faltung im Eckbereich mühelos einarbeiten. So wird eine dichte Verbindung zwischen Dusche und Wand sichergestellt.

Ein weiteres Highlight von BetteSeal+ ist die werkseitige Integration der Abdichtung in die Duschfläche. Dadurch entfällt die sonst übliche Abstimmung zwischen Sanitärinstallateur und Fliesenleger, was den gesamten Einbauprozess erheblich erleichtert und Zeit spart. Das Dichtband kann zudem mit allen marktüblichen Verbundabdichtungen verarbeitet werden.

BetteSeal+ bietet klare Vorteile für alle Beteiligten:

Installateur und Fliesenleger profitieren von einer schnellen, unkomplizierten Montage und reduzierten Abstimmungen mit anderen Gewerken. Architekten und Planer erhalten eine sichere, normativ geprüfte Lösung mit Herstellergarantie. Endkunden können sich auf eine langlebige Abdichtung und optimalen Schutz vor Wasserschäden verlassen.

Das neue ab Werk vormontierte BetteSeal+ Dichtsystem kann mit verschiedenen BetteDuschflächen bis zu einer Schenkellänge von 1100 mm kombiniert werden, darunter BetteFloor, BetteFloor Side, BetteUltra und BetteUltra Space. Im Lieferumfang ist zudem ein Schalldämmstreifen enthalten.

Mit BetteSeal+ macht Bette die Badinstallation effizienter, sicherer und zuverlässiger – ein echter Fortschritt für moderne Badezimmer.

Dichtigkeitsprüfung in Anlehnung an EAD 030352-00-0503:2019-01, Annex A bestanden - Durch unabhängiges Prüfinstitut (KIWA GmbH) bestätigt.