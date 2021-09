Pressemeldung

Was ist zu tun, wenn eine bestehende Anlage für das Heizen und Kühlen einer gewerblich genutzten Immobilie schnell und unterbrechungsfrei erneuert oder erweitert werden muss und im Gebäude kein Raum dafür zur Verfügung steht? Die Lösung: Man packt Wärmepumpen, Hydraulik und alle anderen Peripheriegeräte komplett vorkonfektioniert in einen modern designten Container, platziert ihn neben das Firmengebäude und schließt die Anlage in nur drei Tagen betriebsfertig an. Dieses Prozedere funktioniert gleichermaßen bei Renovierung, Modernisierung und beim Neubau.

Meist stellen die Räumlichkeiten in Gewerbeimmobilien hohe Anforderungen: Die Büros müssen im Sommer gekühlt, im Winter beheizt werden. Technik- und Serverräume mit viel Abwärme benötigen darüber hinaus gleichmäßige klimatische Bedingungen. Sie müssen deshalb rund um die Uhr kontinuierlich gekühlt werden. Zudem soll die verwendete Energie möglichst effizient eingesetzt und die Abwärme aus den Serverräumen konsequent und sinnvoll genutzt werden. Mit diesen Vorgaben entwickelte Dimplex (Kulmbach) für unterschiedlichste Gebäude hoch effiziente, maßgeschneiderte Heiz- und Kühlsysteme, die simultan Wärme und Kälte erzeugen und die Gebäude auch mit der Abwärme aus den Serverräumen und der Kaltwasser-Herstellung beheizen können.

Bei Bedarf können redundante Systeme dabei für ein Höchstmaß an Ausfallsicherheit sorgen - ein essenzielles Feature bei der dauerhaften, unterbrechungsfreien Kühlung von hochsensiblen Servern und anderen technischen Einrichtungen. Deshalb können bei Bedarf auch mehrere Wärmepumpen parallel verbaut werden, obwohl für das Heizen und Kühlen meist nur eine benötigt würde. Alle Schaltungen werden auf sicherheitsrelevante Eventualitäten durchleuchtet.

Das Heiz- und Kühlsystem im Container kann individuell an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Die Fachleute von Dimplex geben Antwort auf die Fragen: Was kann von einer alten Anlage bleiben? Was sollte wegfallen? Am Beginn steht deshalb immer eine genaue Analyse des bestehenden Systems, von Rohrleitungen, Pumpen und Schaltplänen, mit dem Ziel, Schnittstellen zwischen altem und neuem System zu schaffen. Passend zur Hydraulik wird dabei ein neues, maßgeschneidertes Regelkonzept entwickelt. Wärme- und Kälte-Energien sollten so perfekt gemanagt werden, dass möglichst viel Abwärme aus den Serverräumen in das Heizsystem, und möglichst wenig davon in die Umgebung gelangt. Und dies auf einfachstem Weg mit einem Minimum an Bauteilen wie Ventilen oder Reglern. „Mit unserem Heiz-Kühl-System erreichen wir einen herausragenden kombinierten Performance-Koeffizienten (CoP) von 10,1. Eine durchschnittliche Wärmepumpe zur Wärmeerzeugung liegt bei etwa 4. Das bedeutet, dass mit dem gleichen elektrischen Aufwand auf Basis des kombinierten Heiz-Kühl-Systems von Dimplex zweieinhalb Mal mehr nutzbare Wärme- und Kälte-Energie zur Verfügung stehen. Das verringert den CO2-Ausstoß und die Betriebskosten erheblich“, so Projektleiter Maik Heydrich.

Um Platz in den Innenräumen zu sparen, wurde die neue Anlage in einen Container gepackt, der neben das Firmengebäude platziert werden kann. Dabei ist es von großem Vorteil, dass die Wärmepumpen von Dimplex besonders leise arbeiten. Alle Anschlüsse und Verbindungen der Wärmepumpen mit dazugehörender Hydraulik, hydraulischer Weiche und Schaltschrank werden werksseitig im Container vorkonfektioniert und geprüft. Auch ein optionaler Freikühler arbeitet besonders leise und kann auf dem Dach des Containers vormontiert werden. Die gesamte Einheit wird über Erdleitungen mit den im Gebäude bereits vorhandenen Installationen verbunden.

„Der Container ist eine elegante und intelligente Lösung, mit der wir bei unseren Kunden innerhalb kürzester Zeit ein maßgeschneidertes Heiz- und Kühlsystem installieren können, das keinen Platz im Gebäude benötigt und besonders sicher, kosteneffizient und leise arbeitet“, unterstreicht Maik Heydrich. „Bis auf die Wärmepumpen werden alle Komponenten - vom Container bis zum Freikühler - kundenspezifisch konstruiert und aufgebaut. Wir können damit bestehende oder neue, gewerblich genutzte Gebäude klimatechnisch optimal ausrüsten.“