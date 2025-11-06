Unverwechselbare Designfreiheit: Armaturen-Kollektion mit sorgfältig abgestimmten Farben, Materialien, Oberflächen und Griffvarianten für höchste Form der Personalisierung • Harmonische Ästhetik: Erhältlich für das gesamte Bad und in der GROHE Colors Kollektion für perfekt aufeinander abgestimmte Raumkonzepte • Wohlbefinden durch Wasser: Als Signatur-Kollektion des GROHE SPA Portfolios lädt die Atrio Private Collection zu luxuriösen Wassererlebnissen ein

Luxuriöse Bäder entstehen durch höchste Sorgfalt und Präzision. Wahre Designqualität offenbart sich erst, wenn sich jedes Detail individuell an die persönliche Vision anpassen lässt - bis hin zur Armatur. Aus diesem Anspruch heraus entstand die GROHE Atrio Private Collection: eine Komposition aus hochwertigen Materialien, raffinierten Oberflächen und einer exquisiten Auswahl an Griffen, mit der das Badezimmer eine ganz eigene Handschrift erhält.

Individualität bis ins kleinste Detail

Als Teil der Premium-Submarke GROHE SPA definiert die Atrio Private Collection Personalisierung und Handwerkskunst neu. Die breite Auswahl an Griffdesigns, darunter kunstvoll gerändelte Varianten, bietet ein außergewöhnliches visuelles und haptisches Erlebnis. Auf Wunsch lassen sich hochwertige Caesarstone Quarz-Elemente integrieren: White Attica mit weißem Grund und feinen, diagonal verlaufenden Adern in Dunkel- und Hellgrau oder Vanilla Noir mit tiefschwarzem Fond und fließenden, cremefarbenen Linien. Darüber hinaus ist die Armatur in zahlreichen Varianten und fast allen Farben der GROHE Colors Kollektion erhältlich, sodass sie sich nahtlos an den individuellen Stil anpassen lässt.

Für ein einheitliches und harmonisches Gesamtbild können die Quarzakzente in den umgebenden Wand- und Oberflächenmaterialien aufgegriffen werden. Die Atrio Private Collection ist zudem für alle Bereiche des Badezimmers erhältlich - von Waschbecken- bis hin zu Badewannen- und Duscharmaturen. Ob minimalistisch oder klassisch, die Kollektion fügt sich in unterschiedlichste Stilwelten ein und bleibt dabei stets der ikonischen GROHE Atrio Formensprache treu, die in der Reinheit des Kreises verwurzelt ist.

Wohlbefinden durch Wasser - Salus Per Aquam

Mit der Atrio Private Collection stellt GROHE SPA die transformierende Kraft des Wassers in den Mittelpunkt. Das Badezimmer wird zum persönlichen Rückzugsort für Erholung und Regeneration. Inspiriert vom lateinischen Begriff Salus Per Aquam - „Wohlbefinden durch Wasser“ - verwandelt die Kollektion das Badezimmer in einen Rückzugsort, an dem moderner Luxus, maßgeschneidertes Design und bewusste Selbstfürsorge harmonisch zusammenfinden.