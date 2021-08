Pressemeldung

Ab September 2021 liefert Ochsner die Luft-Wasser-Wärmepumpe Air Hawk 518 aus. Sie ist das zweite Modell dieser Baureihe und erreicht erneut Spitzenwerte in der Leistungsbilanz und bei den Geräuschemissionen. Die Wärmepumpe ist für größere Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Altbauten mit einer Heizlast bis 18 kW ausgelegt. Sie kann zum Heizen, Kühlen sowie zur aktiven Klimatisierung eingesetzt werden.

Die neue Wärmepumpe der Baureihe Ochsner Air Hawk mit der Modellbezeichnung 518 bestätigt den Ruf des Herstellers als Technologieführer im Markt. Sie erreicht bei unabhängigen Messungen im Austrian Institute of Technology (AIT) einen SCOP von 5,04 und gehört damit zur Spitze des aktuellen Wettbewerbsumfelds. Ähnliche Leistungswerte waren bisher fast nur mit der Wärmequelle Erdreich möglich. Die Wärmepumpe ist in die beste Energieeffizienzklasse A+++ bei der Vorlauftemperatur 35 °C und A++ bei 55 °C eingestuft. Die maximale Vorlauftemperatur beträgt 65 °C.

Starke Leistung, minimale Geräusche

Extrem geringe Geräuschemissionen zeichnen den Betrieb des Außen- und des Innenteils der Wärmepumpe aus. Mit einem nominalen Schalldruckpegel von 35,5 dB(A) entspricht das Geräusch des Außenteils in drei Metern Entfernung etwa dem Rascheln von Blättern. Im Silent Mode sinkt es weiter auf 28,5 dB(A) ab, was einem ruhigen Schlafzimmer bei Nacht gleicht. Die Geräuschemissionen des Innenteils sind nahezu unhörbar, da der Kompressor innerhalb des Gehäuses nochmals hermetisch gekapselt ist.

Klimatisieren und Raumluft entfeuchten

Mit Zusatzausstattung lässt sich die Wärmepumpe auch zur aktiven Klimatisierung mit zwei verschiedenen Techniken nutzen. Bei einer eingebauten Fußboden- oder Flächenheizung kann sie zur energiesparenden Flächenkühlung eingesetzt werden. Möglich ist zudem die Klimatisierung und Raumluftentfeuchtung unabhängig von der Flächenheizung über Fancoils. Die Anlage liefert eine Energy Efficiency Ratio (EER) von 3,84 im Temperaturpunkt A35/W18, bei Messungen zur Bestimmung des SEER wurden Werte bis zu 10 erreicht.

Vollmodulierende Leistungsanpassung

Lüfter und Verdichter arbeiten vollmodulierend, passen sich dem aktuellen Leistungsbedarf des Gebäudes an und minimieren den On-off-Betrieb. Ein gesonderter Pufferspeicher für die Heizung ist bei entsprechender Abnahme daher nicht erforderlich. Das Außenteil ist serienmäßig mit einem Schneedach ausgestattet.

Zukunftsweisende Regeltechnik

Gesteuert wird die Ochsner Air Hawk 518 wie alle neuen Modelle des Herstellers über die Ochsner Tronic Smart (OTS). Die hoch entwickelte Regeltechnik optimiert die Laufzeiten von Wärmepumpen, Umwälz- und Zirkulationspumpen und verbessert den Komfort und die Effizienz nachhaltig. Die Bedienung ist über Smartphone und andere Mobilgeräte möglich, zudem verfügt die Steuerung über Schnittstellen zu Gebäudeleittechnik und Internet. Damit stehen umfassende Möglichkeiten zur Ferndiagnose und -wartung sowie für Software-Updates zur Verfügung. Die Elektronik nutzt das adaptive thermodynamische Ochsner-Modell (ATOM). Sie steigert die Betriebssicherheit und Effizienz des Kältekreises durch permanente Überwachung der Sensoren und Vorberechnung der benötigten Werte.

Designoptionen für das Außen- und Innenteil

Das Außenteil der neuen Wärmepumpe wird standardmäßig in Weiß, Weißaluminium oder Anthrazit pulverbeschichtet. Optional kann es in 1.625 weiteren RAL-Farben lackiert und so perfekt an die Umgebung oder Hausfassade angepasst werden. Die Abdeckung des Innenteils ist individuell mit Designoberflächen in Naturstein- oder Holzoptik gestaltbar.

Der Marktstart der neuen Ochsner Air Hawk 518 liegt im September 2021.

Mehr Infos unter www.ochsner.com