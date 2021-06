Stellenangebot

Zur Unterstützung des Vertriebsteams im Bereich der Abwassertechnik sucht unser Mandant derzeit in Folge einer Nachbesetzungsregelung einen engagierten und zuverlässigen Außendienstmitarbeiter (m/w/d). In dieser Funktion tragen Sie Sorge für die qualifizierte Beratung und Verkauf der Produkte bei Kommunen und Abwasserzweckverbänden sowie Planungsbüros, Tief- und Anlagenbauern in den PLZ Regionen 06/ 29/ 30/ 31/ 34/ Teile von 35/ Teile von 36/ 37/ 38/ 39.

Arbeitsort: Home-Office in der Region



Ihr Profil:

Sie verfügen über eine technische Ausbildung inkl. Weiterbildung zum Techniker oder ein Ingenieurstudium.

Weitere Anforderungen sind:

Gute PC-Kenntnisse (MS Office Paket, SAP, CRM-System)

Mehrjährige Erfahrung im Außendienst, vorzugsweise im Bereich Abwasserpumpen oder dem Vertrieb entsprechender Komponenten aus dem Tiefbau

Erwünscht wären Erfahrungen im 3-stufigen Vertrieb, Bewerber aus dem Direktvertrieb sind ebenfalls willkommen

Im Idealfall haben Sie Erfahrung im Verkauf über eine Mehrnutzenstrategie

Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Durchsetzungsvermögen, Empathie und Flexibilität

Hohe Reisebereitschaft

Unser Kunde bietet dem zukünftigen Stelleninhaber eine äußerst interessante, abwechslungsreiche und zukunftssichere Tätigkeit, die ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbständigkeit erfordert.

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.lk-personalberatung.de.

Laszlo & Kollegen Personalberatung

Herrenwiese 17B

35582 Wetzlar

Telefon: 06441- 569 55 - 0

Bewerbungen bitte an: info @ lk-personalberatung.de

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.