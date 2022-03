Pressemeldung

Umfangreiche Förderpakete für die energetische Sanierung und der ungebremste Trend zur eigenen Immobilie führen dazu, dass der Absatz der Flächenheizung/-kühlung weiterhin wächst. Die gemeinsam erhobenen Marktzahlen des Bundesverbands Flächenheizungen und Flächenkühlungen (BVF) und des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) weisen eine Steigerung von 9,1% im Vergleich zum Vorjahr aus. Mit 275 Mio. laufenden Meter Rohr konnte der Absatz erneut klar gesteigert werden. „Der Bereich Heizungsoptimierung im Bestand ist ein Kernthema für die nächsten Jahre und wird weiterhin gefördert.“, sagt Ulrich Stahl, Vorstandsvorsitzender des BVF. „Das stimmt uns optimistisch, dass der Einsatz der Flächenheizung/-kühlung auch im Gebäudebestand weiter zunimmt“, ergänzt BDH-Abteilungsleiter Ralf Kiryk. Neben den positiven Aspekten für den Klimaschutz werden so rund 500.000 Arbeitsplätze in der Heizungsbranche gesichert und weitere neue Arbeitsplätze geschaffen, um die anstehenden Sanierungen abarbeiten zu können.

Kühlen als Zukunftsthema

Gerade das Thema Kühlen spielt eine immer stärkere Rolle, stellen beide Verbände fest. „In den warmen Sommermonaten ist die Kühlfunktion ein echter Zusatznutzen, der für ein Plus an Komfort sorgt“ betont Kiryk. „Und die Flächenkühlung führt in Wohn- und Geschäftsgebäuden bei niedrigen Kosten zu einer hohen thermischen Behaglichkeit, einem hygienischen Umfeld und zufriedenen Nutzern.“ ergänzt BVF-Vorstand Stahl.