WIR REGELN DAS. SEIT 1851.

Kern des geschärften Markenauftritts ist eine neue Markenpositionierung. Ab sofort heißt es bei Oventrop im neuen Claim: „Wir regeln das. Seit 1851." Mit einem optimierten, modularen Produkt- und Serviceportfolio positioniert sich Oventrop so als persönlicher, wegweisender und kompetenter Problemlöser für alle SHK- Profis. Gleichzeitig demonstriert Oventrop so seine langjährige Geschichte - als Unternehmen in der Regelung der Haustechnik.



Die strategische Positionierung findet zudem Ausdruck im neuen, modernen Corporate Design, das sowohl auf der Website www.oventrop.com als auch in Zukunft an allen Kontaktpunkten mit der Marke sichtbar wird - vom neuen Produktkatalog 2021 über den Social Media Auftritt bis hin zum Produktdesign. Außerdem wird der neue Markenauftritt nun auch in der Hotline hörbar. Damit beweist das Unternehmen eine ganzheitliche Herangehensweise in seiner Markenentwicklung.

DIE MARKE ERLEBEN AUF DEM OVENTROP MARKENPORTAL

Die Markenidentität von Oventrop hat zudem ein Zuhause bekommen: das Oventrop Markenportal. Hier finden sich alle Bausteine des neuen Markenauftritts wie beispielsweise das Logo oder Elemente des Corporate Designs zentral gebündelt. Das Markenportal ist unter branding.oventrop.com zu finden.