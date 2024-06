Seit dem 1. Juni 2024 verstärkt Marco Ott (49) als Regionalleiter Ost das Wasseraufbereitungsunternehmen Grünbeck. In dieser Position übernimmt er für insgesamt fünf Grünbeck-Vertretungen und -Niederlassungen die Verantwortung.

Nach einem betriebswirtschaftlichen Studium startete Marco Ott seine berufliche Laufbahn als Projektmanager Customer Service. Bald darauf wurde ihm die Leitung einer Niederlassung und später die Leitung des Key Account Management übertragen. Diese Position hatte er fast zwei Jahrzehnte inne. Danach folgte eine Beschäftigung als Sales Director bei einem Start-up-Unternehmen, welches die Digitalisierung von Gebäuden im Fokus hatte.

„Ich bin mir sicher, dass Marco Ott mit seinem jahrzehntelangen Erfahrungsschatz und seinem umfassenden Know-how die Grünbeck-Region Ost nicht nur bereichern, sondern auch neue positive Impulse setzen wird. Mit seinem branchenfremden Blick bringt er weitere Entwicklungsmöglichkeiten und Potenziale ein, die wir in einem bereits heute erfolgreichen Umfeld gut integrieren können“, sagt Grünbeck-Gesamtvertriebsleiter Christian Endraß.

Marco Ott wird als Regionalleiter die vorhandenen Geschäftsprozesse stärken, die Vertriebsaktivitäten weiterentwickeln und die Region Ost am Markt weiter voranbringen. Zugleich wird er intensiv mit den Teams vor Ort verbunden sein und wichtige Projekte koordinieren.

„Mein Ziel ist es, schnell unsere Produkte, die wesentlichen Abläufe und Personen kennenzulernen, um die Erfolgsbilanz der Region Ost mit meinem Team auszubauen. Eine hohe Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit steht hierbei an oberster Stelle. Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit und eine gute Zusammenarbeit mit den einzelnen Partnern und vor allem auch Kunden in der Region“, so Marco Ott.