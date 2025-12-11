Marcel Oligschläger verantwortet Vertrieb für Commercial Air Conditioning bei Panasonic. Bildnachweis: www.aircon.panasonic.de
11.12.2025  Pressemeldung Alle News von Panasonic

Marcel Oligschläger verantwortet Vertrieb für Kommerzielle Klimatechnik bei Panasonic

Panasonic Heating and Cooling Solutions verstärkt sein Vertriebsteam im Bereich Commercial Air Conditioning (CAC) mit Marcel Oligschläger, einem ausgewiesenen Branchenkenner mit über 25 Jahren Erfahrung in der Klimatechnik.

Der 50-Jährige bringt umfassende Erfahrung aus Vertrieb und Key-Account-Management mit. In seiner bisherigen Laufbahn betreute er das Projektgeschäft mit Planungsbüros, Key-Account-Kunden und Klimafachbetrieben sowie Großhändlern und Distributoren.

Zusätzlich zum Bereich Commercial Air Conditioning (CAC) übernimmt Oligschläger die Teamleitung für die Produktgruppen Hydronics (Kaltwassersysteme und Großwärmepumpen) und Gewerbekälte.

In seiner neuen Aufgabe verfolgt Oligschläger eine klare Vision: „Mein Ziel ist es, alle Produktgruppen – Kommerzielle Klimatechnik, Hydronics und Gewerbekälte – in einer gemeinsamen Strategie zusammenzuführen. So können wir unsere Stärken und Synergien optimal nutzen und alle Kundengruppen bestmöglich bedienen. Entscheidend sind dabei eine klare Kommunikation, optimierte Strukturen und ein durchgängig kundenorientiertes Denken.“

Oligschläger verfügt über einen Abschluss in Engineering Management & Kältetechnik der Technischen Hochschule Den Bosch (Niederlande) und steht für technisches Know-how ebenso wie für praxisnahe Vertriebsstrategien.

Weitere Informationen: www.aircon.panasonic.de.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Marketing Europe GmbH
Heiz- und Kühlsysteme
Hagenauer Straße 43
65203 Wiesbaden
Deutschland
Telefon:  0800 - 2002223
www.aircon.panasonic.de
