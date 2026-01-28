Der Hochleistungskessel "Magno-VR 300 - 600 kW" zeichnet sich u. a. durch ausgeklügelte und smarte Verbrennungsregelung aus. Eine integrierte Abgasrezirkulation, dynamische Verbrennungsluftregelung und automatische Wärmetauscherreinigung gehören zur standardmäßigen Ausstattung.



Vorschub-Rost für eher feuchtere Holzbrennstoffe



Die Technik des Vorschub-Rosts trocknet das Heizmaterial vor. Sie wird eingesetzt, wenn Hackgut, Sägespäne und Rinde mit überdurchschnittlicher Restfeuchte oder anderes Biomasse-Heizmaterial genutzt werden sollen. Bei Hackschnitzel sind bis 60 % Wassergehalt vewertbar.



Hohe Temperaturen garantieren dabei ein sauberes und effizientes Heizen. Die so beruhigte Verbrennung ermöglicht geringste Feinstaubwerte. Alle Anlagen sind mit Low-NOx Brennkammer ausgeführt. Am Ende des Rosts erfolgt die automatische Entaschung.



In der Lieferung enthalten sind unter anderem: Unterrostentaschung, Schaltschrank inkl. Touch-Display, Einschubeinheit inkl. Zellradschleuse, Sicherheitswärmetauscher und eine Automatikzündung.



Montagekonzept zum Teil "in-house"



Die Kessel der VR-Reihe ab 399 kW werden bereits im Hargassner Werk bis zum Einbauzustand vorgefertigt. Die Spaltmaße der Bauteile sind so bei der Endmontage bereits nivelliert und ausgerichtet. Die Anlage ist dann auch schon voll verkabelt und steckerfertig. Der Betrieb wird vor der Auslieferung zu 100 % simuliert und getestet. Die Montagezeit verkürzt sich. Die Lieferzeit beträgt im Normalfall nur mehr 14 Tage ab Bestelleingang.



Individuell & günstig



Als Kunde erreicht man durch den Einsatz von regionalem oder ggf. eigenem Hackgut als günstigen Brennstoff eine schnelle Amortisation der Investitionskosten.



Das langjährige Know-how unseres Expertenteams für Industrieheizungen garantiert von der Erstberatung über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme eine optimierte Hochleistungs-Heizlösung.



Industrie­anlagen für den hohen Wärme­bedarf



Dieses top Leistungskonzept für intensiven Wärmebedarf erreicht Zielgruppen von Gastronomie und Hotellerie, Landwirtschaften und Sägewerke über große Gewerbe- und Industriebetriebe bis hin zu Nahwärme-Heizkraftwerken.

Vorteile:

Vorschub-Rost-Feuerung für Hackgut bis M60/60 zur Trocknung, Vergasung und Verbrennung

verwertet Brennstoffe bis 60 % Wassergehalt

automatische, pneumatische Wärmetauscherreinigung

automatische Entaschung am Ende des Rostes

Rostschlitten mit wartungsfreien Gleitführungen

Bewegung des Vorschub-Rostes mittels hydraulischem Antrieb

Stahlgehäuse in Doppelwandausführung zur Verbrennungsluft-Vorerwärmung

Verbrennungsregelung über Abgas-, Feuerraum-, Kesseltemperatur und Lambdasonde

massives Strahlungsgewölbe im Elementaufbau zum einfachen Gewölbesteintausch

Reinigungs- & Servicetür unter dem Rost

Sicherheitswärmetauscher optional

Unter-Rost-Entaschung mittels hydraulischem Antrieb

Abgasrezirkulation optional

Zentralentaschung optional

und vieles mehr

