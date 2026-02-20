Hochleistungskessel zeichnen sich u. a. durch eine ausgeklügelte, smarte Verbrennungsregelung aus. Integrierte Abgasrezirkulation, dynamische Verbrennungsluftregelung und automatische Wärmetauscherreinigung gehören zur standardmäßigen Ausstattung.



Stufenrost-Feuerung für höchsten Wärmebedarf



Mit den Magno-Industrieanlagen bis 2.500 kW Leistung bietet Hargassner eine einzigartige Bandbreite. Biomasse Brennstoffe wie Hackgut, Sägespäne und Rinde mit hoher Restfeuchte bis zu 60 % bzw. niedrigem Ascheschmelzpunkt sind für den Magno-SR kein Problem. Der hydraulisch bewegte Stufenrost trocknet das Brennmaterial vor. Die Vergasung und Verbrennung erfolgen dadurch optimal und erreichen beste Jahresnutzungsgrade. Die automatische Entaschung sorgt für weniger Service am Kessel und spart somit Geld.



Im Lieferumfang enthalten: Unterrostentaschung, Schaltschrank, inkl. Touch-Display, Einschubeinheit inkl. Zellradschleuse, Sicherheitswärmetauscher, Automatikzündung.



Individuell & günstig



Als Kunde erreicht man durch den Einsatz von regionalem Hackgut als günstigen Brennstoff eine schnelle Amortisation der Investitionskosten.



Langjähriges Know-how des Hargassner Expertenteams bei Industrieheizungen garantiert von der Erstberatung über die Planung bis hin zur Inbetriebnahme eine optimierte Hochleistungs-Heizlösung.



Industrie­anlagen für den hohen Wärme­bedarf



Magno Industrieheizkessel sind für den dauerhaften Hochleistungsbetrieb konzipiert. Die Zielgruppen dieser Heizungen reichen von Gastronomie und Hotellerie, Landwirtschaften über große Gewerbe- und Industriebetriebe bis hin zu Nahwärme-Heizkraftwerken.

Vorteile:

Vorschub-Rost-Feuerung für Hackgut bis M60/60 zur Trocknung, Vergasung und Verbrennung

verwertet Brennstoffe bis 60 % Wassergehalt

automatische, pneumatische Wärmetauscherreinigung

automatische Entaschung am Ende des Rostes

Rostschlitten mit wartungsfreien Gleitführungen

Bewegung des Vorschub-Rostes mittels hydraulischem Antrieb

Stahlgehäuse in Doppelwandausführung zur Verbrennungsluft-Vorerwärmung

Verbrennungsregelung über Abgas-, Feuerraum-, Kesseltemperatur und Lambdasonde

Strahlungsgewölbe im Elementaufbau zum einfachen Gewölbesteintausch

Keramische Ausmauerung der Brennkammer in hochtemperaturbeständigem Beton

Reinigungs- und Servicetür unter dem Rost

Dynamische Verbrennungsluftregelung mit Klappensteuerung und Luftmengenmessung

Sicherheitswärmetauscher optional

Unter-Rost-Entaschung mittels hydraulischem Antrieb

Abgasrezirkulation optional

Zentralentaschung optional

und vieles mehr

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:



Die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör wie Austragungen oder Auswerfer finden Sie auf der Hargassner Webseite.



HARGASSNER. Heizt natürlich ein.