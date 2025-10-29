Zeit ist Geld – vor allem auf der Baustelle. Der MK 1-25 smart spart Ihnen beides:

Er wird in nur 3 Minuten montiert (bei passender Anlage), benötigt keine Entleerung der Heizungsanlage und passt perfekt in jede 180 mm Pumpenstrecke – in Kombination mit einer 130er Umwälzpumpe.

Der MK1 passt auf alle 130 mm / DN25 Heizungsumwälzpumpen und garantiert durch sein Maß von 50 mm, dass er ohne Einmessung und Zuschneiden der Rohrleitungen in das System (180 mm Pumpstrecken) eingebaut werden kann.

Die Wartung des MK1 ist ohne den Stillstand der Anlage möglich. Durch den abnehmbaren Verschluss mit integriertem Schwamm kann der MK1 mit geringem Aufwand gereinigt werden. Dazu wird der Griff einfach auf die Serviceposition gedreht. Schon kann der Deckel gefahrlos abgenommen werden. Nach der Wartung wird der Griff wieder in die "Work"-Stellung gebracht und der Magnetitabscheider erfüllt wieder seine Funktion.

Vorteile des MK 1 auf einen Blick

Über und unterhalb der Pumpe montierbar

Mit einem Dreh gewartet

In nur 3 Minuten installiert (bei entsprechender Anlagekonstellation)

Spart wertvolle Energie und schont die Umwelt

wird ohne Ausspülen gereinigt

Kein zusätzlicher Umbau der Bestandsleitung notwendig

Passt für alle 180 mm / DN 25 Heizungspumpen-Strecken

Permanente Filtration von Magnetit aus dem Wasser

Keine Beeinträchtigung des Volumenstroms

Einbauen, anschließen, fertig – ohne Umbau, ohne Entleerung, ohne Stress. Zum MK 1 im Wagner Shop

