Als Partner des SV Werder Bremen sorgte ELEMENTS mit einem exklusiven Gewinnspiel für Fachhandwerksbetriebe für bundesweite Begeisterung. Rund 700 Fachhandwerker-Kunden von der Grenze zu Österreich bis nach Schleswig-Holstein nahmen an der Gewinnspiel­Aktion teil. Elf von Ihnen erlebten schließlich mit ihren Kindern einen unvergesslichen Tag in Bremen. Unter anderem durften die Kids beim Bundesliga-Spiel vor rund 42.500 Zuschauern an der Hand der Darmstadt-Profis in das Stadion einlaufen. Ein schier magischer Moment.

Die Aufregung und Vorfreude der Kinder war schon vor dem Spiel deutlich zu spüren. In der Umkleide wurde spekuliert, wie sich dieser aufregende Moment anfühlen würde. Die Kleinen studierten Fangesänge ein und fachsimpelten über Fußball und andere Sportarten. „Ich spiele eigentlich Handball, mag aber auch Fußball, und mein Papa ist ein riesengroßer Werder-Fan“, so die 8-jährige Valeria, die zu diesem besonderen Event ihre nagelneuen Sportschuhe einweihen durfte.

Dann war es so weit: Der Ablauf war klar, die Einlaufkids bestens vorbereitet. Rechts an die Wand des Spielertunnels, linke Hand raus, abklatschen, und dann der große Moment: Hand in Hand mit den Spielern betraten die 6- bis 9-Jährigen das wohninvest WESERSTADION, bejubelt von der Menge. Wow! Nach ihrem Auftritt durften sich die kleinen Helden das Spiel gemeinsam mit ihrem begleitenden Elternteil im Stadion ansehen und den aufregenden Tag in der Stadt an der Weser ausklingen lassen. „Wir sind schon um 4 Uhr morgens gestartet und nach München zum Flughafen gefahren. Von dort aus sind wir nach Bremen geflogen und seitdem unterwegs. Es ist für die Kinder ein Riesenerlebnis, das werden sie in ihrem ganzen Leben nicht vergessen“, schwärmte Installateur- und Heizungsbauermeister Thomas Richter, der aus Osterhofen in Bayern mit seinem Sohn anreiste. Auch für den 7-jährigen Valentin hatte sich das frühe Aufstehen richtig gelohnt: „Wenn ich zur Schule muss, stehe ich erst später auf. Aber es war sehr aufregend und hat Spaß gemacht.

Die Bilanz des Tages: Ein aufregendes Spiel, stolze Eltern, glückliche Kinder und ein rundum gelungener Tag - und ein unvergessliches Ereignis als Ausdruck der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen ELEMENTS und dem Fachhandwerk.