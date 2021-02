Rohre sauber und einfach trennen - wie gelasert!

Die Zeiten mühsamer und gefährlicher Arbeit sind vorbei!

PCS ist für rechtwinklige Schnitte in Zwangslage gedacht, also wenn Rohre in Ecken, Schächten und in Fußböden verlegt sind.

PCS schneidet alle Rohrmaterialien mit einem Durchmesser von 70 mm bis 150 mm. Durch die Bauart des PCS besteht Schutz vor Verletzungen wie z.B. Funken, Staub oder Zerbrechen einer Trennscheibe.

Mit dem PCS ist ein rechtwinkliger Schnitt immer automatisch vorgegeben. Der Schnitt ist gerade, da er von außen nach innen und von innen nach außen in einer Bewegung ausgeführt wird. Eng aneinander liegende Rohre können beim Schneiden nicht verletzt werden und müssen zudem nicht verlegt werden.

Wände, Decken und Fußböden müssen nur noch minimal geöffnet werden, um einen Abzweig oder ein Reinigungsstück einbauen zu können oder um ein Rohr zu trennen. Es reichen 150mm Breite um das entsprechende Rohrstück herauszuschneiden.

Schwer zugängliche Einbausituationen können mit dem PCS problemlos gemeistert werden.

Die Einsatzmöglichkeiten für Ihr PCS Rohrschneidesystem sind vielseitig. Mit PCS sparen Sie jede Menge Zeit!

PCS - das revolutionäre Rohrschneidesystem

