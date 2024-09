Dieses leistungsstarke Gerät schneidet 12-mm-Kupferrohre in weniger als 3 Sekunden und überzeugt durch seine durchdachte Technologie und hohe Benutzerfreundlichkeit, speziell für die Anforderungen in SHK-Anwendungen.

Mit einem minimalen Wandabstand von nur 40 mm ist er ideal für Arbeiten in beengten Räumen, wie sie in SHK-Installationen häufig vorkommen.

Der robuste Schneidkopf aus rostfreiem Stahl passt sich automatisch an die Rohrgröße an, was für einen sauberen Schnitt sorgt und die Handhabung erleichtert – perfekt für den professionellen Einsatz im SHK-Bereich. Der ergonomisch geformte Handgriff mit Softgrip-Auflage gewährleistet höchsten Anwenderkomfort, auch bei intensiven und längeren Einsätzen.

Dank der bewährten REDLINK™-Elektronik bietet der M12™ Akku-Rohrschneider einen umfassenden Überlastschutz für Maschine und Akku, was eine lange Lebensdauer garantiert.

Zusätzliche Funktionen wie die Einzelzellenüberwachung des Akkus für eine optimierte Standzeit, die praktische Akku-Ladestandsanzeige sowie eine LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs machen den M12™ Akku-Rohrschneider zu einem unverzichtbaren Begleiter auf jeder SHK-Baustelle.

Der M12™ Akku-Rohrschneider ist 100 % systemkompatibel mit dem gesamten MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm und bietet damit maximale Flexibilität und Effizienz für SHK-Profis.

