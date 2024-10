Lebhaft, leicht, facettenreich: Light Gold changiert subtil zwischen kühlen und warmen Untertönen und integriert sich ideal in verschiedenste Stilwelten. Ab sofort erhältlich in einer glänzenden oder einer gebürsteten Variante, ist die neue Oberfläche von Dornbracht für zahlreiche Designserien des Armaturen-Herstellers verfügbar, darunter Meta, IMO und Lissé.

Ein lichter Goldton für moderne Interieurs

Light Gold vereint luxuriöse Ästhetik mit Leichtigkeit sowie Eleganz und setzt so Akzente in modernen Bad-Interieurs. Der lichte Goldton der neuen Oberfläche erweist sich als besonders anpassungsfähig: Verbunden mit hellen, kühl gehaltenen Farben sorgt das Finish für eine lebendige Frische. In Kombination mit wärmeren Tönen wirkt sie dagegen klar, freundlich und strahlend. Dabei überzeugt sie durch eine besondere Unempfindlichkeit.

Erste PVD-Oberfläche aus eigener Produktion

Light Gold ist die erste von Dornbracht eigens entwickelte und gefertigte PVD-Oberfläche. 2023 investierte das Unternehmen mehr als sieben Millionen Euro in eine hochmoderne, energieeffiziente Produktionslinie. Die Technologie stellt eine Ergänzung zur Galvanik sowie der Nass-, Lack- oder Pulverbeschichtung dar und erweitert die kuratierte Oberflächen-Auswahl des Herstellers um neue Farbwelten.

Perfektion in allen Dimensionen

Light Gold bereichert damit die sorgfältig ausgewählte Palette der Dornbracht-Oberflächen, die sich durch Perfektion in allen Dimensionen auszeichnen. Charisma trifft hier auf Schönheit, Farbtiefe auf Lebendigkeit und Brillanz. Zahlreiche Varianten ermöglichen absolute Gestaltungsfreiheit, wobei die Farbfamilien von goldenen bis hin zu dunklen Tönen reichen. Darüber hinaus werden individuelle Finishes bereits ab Losgröße 1 realisiert.



Am Produktionsstandort in Iserlohn garantieren der hohe Anteil manueller Feinarbeit sowie fortschrittliche Technologien Langlebigkeit und Beständigkeit der Oberflächen. Ein Beispiel für die unvergleichliche Sorgfalt, mit der die Fachkräfte vor Ort die Oberflächen bearbeiten, findet sich in der Schleiferei: Während die glänzenden Varianten dort manuell poliert werden, wird die Struktur der gebürsteten Finishes mattiert. Alle Teile der Armatur werden dabei zunächst einzeln und von Hand in einer vorgegebenen Laufrichtung gebürstet. Wird anschließend die Oberfläche aufgebracht, können sich die einzelnen Partikel bis in die filigransten Vertiefungen der Bürststriche absetzen. So erhalten die matten Dornbracht-Oberflächen ihre außergewöhnliche Optik und Haptik, die einzigartig am Markt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com/bathroom-golden-finishes.