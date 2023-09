Volle Fahrt voraus für das Fachhandwerk. Am 14.10. 2023 haben die Gründer der Community #lustaufhandwerk zu einer Veranstaltung auf das Eventschiff „Rheingalaxie“ nach Köln eingeladen. Die Community macht ihr Handwerk sichtbar – im Internet und live vor Ort. CONEL, der beste Freund des Installateurs, ist mit an Bord.

#lustaufhandwerk ist im September 2018 als Guerilla Marketing Kampagne von Installateurmeister Kristijan Cacic und Unternehmensberater Thorsten Moortz ins Leben gerufen worden. Unter dem Hashtag #lustaufhandwerk bündeln sie nach eigener Aussage das gesamte Handwerk im deutschsprachigen Raum, mehr als 277.000 Instagram-Beiträge zeigen exemplarisch die immense Bedeutung für die Gemeinschaft. „Die Community macht ihr Handwerk sichtbar, zeigt ihre Tätigkeiten von den Baustellen, und genau das ist positive Werbung fürs Handwerk. Wir wirken dem Fachkräftemangel entgegen“, heißt es von den Machern.

Mitte Oktober steuert #lustaufhandwerk auf Kurs Köln. Auf dem 85 Meter langen Eventschiff treffen sich rund 400 Gäste zum Austausch und zu Impulsvorträgen rund um das Handwerk. CONEL präsentiert sich an Bord in einer eigenen Lounge. CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz freut sich schon auf die Veranstaltung: „Die Community setzt sich dafür ein, das Handwerk und vor allem Faszination Handwerk aus dem Schattendasein ins Rampenlicht zu führen, um dem Fachkräftebedarf entgegenzuwirken. Das finden wir großartig und unterstützen diesen Weg sehr gerne – ob an Land oder auf dem Wasser.“