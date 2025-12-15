Die Vorfreude auf Weihnachten steigt, und Kaldewei macht auch dieses Jahr die besinnliche Zeit zur Gewinnspiel-Zeit! Ab dem 24. November lädt der Premiumhersteller zu seinem beliebten Online-Adventsgewinnspiel „Geschenkesuche“ ein. Mitspielen lohnt sich, denn die Preise sind exklusiv und versprühen puren Luxus.

Wöchentlich gibt es bis Weihnachten eine neue Spielrunde, bei der tolle Preise auf die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner warten: Luxus pur mit jeweils zwei Übernachtungen inklusive Frühstück für zwei Personen in einem der faszinierendsten Hotels in vier deutschen Metropolen. Checken Sie in den ersten Adressen ein und lassen sich im Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg, im 25hours Hotel Bikini Berlin, im Breidenbacher Hof Düsseldorf oder im Dresdener Taschenbergpalais verwöhnen.

Die fliegende Badewanne bringt die Geschenke!

In echter Kaldewei-Manier steht bei diesem Gewinnspiel alles im Zeichen von Kreativität und Spaß. Statt eines Nikolaus-Schlittens ist die elegante fliegende Badewanne im Einsatz, um die weihnachtlichen Geschenke auszuliefern. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen: Zuerst gilt es, eine Quizfrage zu meistern – wer die Antwort richtig hat, wird zur nächsten Etappe weitergeleitet. Dort heißt es, die Badewanne voller Geschenke „einzufangen“. Mit ihrem interaktiven Konzept verspricht die Kaldewei Geschenkesuche auch in diesem Jahr Spannung und viel Spaß für alle Mitspielenden.

Mitmachen und die Weihnachtszeit verzaubern

Kaldewei möchte mit dieser Aktion seinen Partnern, Kunden und Freunden einen ganz besonderen Jahresabschluss mit edlen Gewinnen bereiten. Ob ein exklusives Wochenende im Berliner Großstadtdschungel oder stilvolle Erholung in einem Hamburger Luxushotel – die „Geschenkesuche“ ist das Portal zu unvergesslichen Weihnachtsmomenten.

Ab dem 24. November geht es los - nutzen Sie Ihre Chance auf exklusive Gewinne. Weitere Informationen zur Teilnahme finden Sie auf www.kaldewei.de/geschenkesuche.