Sein breit aufgestelltes Produktportfolio an Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen-Systemen hat Mitsubishi Electric auf der SHK+E Essen 2024 vorgestellt. Die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen stellen die optimale Lösung zur Umsetzung des neuen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) dar und ermöglichen einen energiesparenden und effizienten Betrieb zur Wärme- und Warmwasserversorgung sowie – je nach Typ – zur Raumkühlung im Neubau oder Gebäudebestand. Die vorkonfigurierten Wärmepumpen-Sets decken ein breites Leistungs- und Einsatzspektrum ab. Je nach Wärmebedarf und gewünschtem Trinkwarmwasserkomfort entsteht so im Zusammenspiel geeigneter Außen- und Innenmodule eine auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.

Im Mittelpunkt des Messestands standen Ecodan Wärmepumpen in Monoblock- und Split-Ausführung mit den Kältemitteln R32 und R290 als Arbeitsmedium. Alle selbst entwickelten und hergestellten Kältemittelverdichter der Ecodan Wärmepumpen arbeiten Inverter geregelt. So können die Anlagen ihre Leistung äußerst präzise an den jeweiligen Wärmebedarf anpassen und die Leistungsaufnahme auf das notwendige Maß reduzieren. Daraus resultiert eine optimale Effizienz in jedem Betriebszustand. Mit drei verschiedenen Technologie-Varianten können unterschiedliche Anforderungen praxisnah erfüllt werden:

Im Zentrum der Präsentation standen die Ecodan Wärmepumpen auf der Basis des Kältemittels R290 (Propan), die zurzeit in drei Leistungsstufen von 5 kW, 6 kW und 8,5 kW Wärmeleistung zur Verfügung stehen. Basis der neuen Gerätegeneration ist die leistungsstarke und energieeffiziente Power Inverter-Technologie. Die R290-Serie von Mitsubishi Electric ist in der Lage, auch bei geringen Außentemperaturen noch eine Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C für den Heizbetrieb bereitzustellen.

Der Einsatzbereich der R290 Ecodan Wärmepumpen umfasst hauptsächlich den Gebäudebestand, also in erster Linie den Austausch veralteter Wärmeerzeuger gegen eine neue leistungsfähige und energieeffiziente Wärmepumpe. Die Geräte sind für den monovalenten Betrieb oder als Ergänzung zu einem bestehenden Kessel für einen Temperaturbereich von bis zu -25 °C ausgelegt. Der große Vorteil ist, dass selbst bei diesen geringen Außentemperaturen mit den neuen R290 Geräten noch eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C erreicht werden kann. Bei einer Außentemperatur von -15 °C sind die Geräte mit ihrer maximalen Vorlauftemperatur von 75 °C voll einsatzbereit.

Aufgebaut ist die neue Wärmepumpe als Monoblock-System optional mit einem Hydromodul als Inneneinheit oder einem bewährten Pufferspeicher für die Warmwasserbereitung mit 200 bzw. 300 Litern Inhalt, die serienmäßig mit dem FTC7-Regler der neuesten Generation ausgestattet sind. Mit den perfekt aufeinander abgestimmten Außen- und Innengeräten bietet die Ecodan Wärmepumpe mit R290 höchste Energieeffizienzklassifizierungen wie beispielsweise die von der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zukünftig geforderte Mindestjahresarbeitszahl (JAZ) von 3,0. Damit ist die Förderfähigkeit im Rahmen der BEG perspektivisch auch auf lange Sicht möglich.

Vergleichsweise ähnlich gute Werte erreicht die neueste Generation der Split-Wärmepumpen auf Basis des Kältemittels R32. Die Geräte mit der Power Inverter-Technologie sind für einen Einsatz bis zu -25 °C Außentemperatur und Vorlauftemperaturen von bis zu 68 °C ausgelegt. Neben Neubauten eignen sie sich hervorragend für den Einsatz in modernisierten Gebäuden. Mit der patentierten Zubadan Inverter-Technologie sind sogar Lösungen möglich, bei denen herkömmliche Wärmepumpen oft nicht mehr zum Tragen kommen.

So liefern Zubadan Inverter beispielsweise zuverlässig 100% ihrer Heizleistung bis zu Außentemperaturen von -15 °C, d. h. in den meisten Fällen können sie monovalent eingesetzt werden. Ihre untere Einsatzgrenze reicht darüber hinaus bis -30 °C Außentemperatur. Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C können diese Systeme im Gebäudebestand eingesetzt werden. Der wirtschaftliche Eco Inverter stellt eine Lösung speziell für moderne Niedrigenergiehäuser dar.

Darüber hinaus wurden auf dem Messestand mit den neuen i-LIFE-2-SLIM Eco-Konvektoren eine Lösung präsentiert, mit der im Zuge einer Heizungsmodernisierung die Vorlauftemperaturen entscheidend reduziert werden können. Die neuen Eco-Konvektoren können die bisherigen konventionellen Heizkörper ersetzen, um im Baubestand die Systemeffizienz durch niedrige Vorlauftemperaturen zu erhöhen. In Kombination mit Ecodan Wärmepumpen-Systemen stellen sie die optimale Ergänzung bei der Wärmeübertragung im Gebäudebestand dar.

Die i-LIFE-2-SLIM Eco-Konvektoren vereinen Konvektions- und Strahlungswärme in einem Gerät und fügen sich durch ihre Eleganz charmant in jedes Wohndesign ein. Sie können beispielsweise frei vor bodentiefen Fenstern oder wie klassische Radiatoren an der Wand montiert werden. Die Konvektionswärme wird über einen Ventilator direkt in den Raum verteilt. Der extrem flache Aufbau von nur 131 mm benötigt nicht mehr Platz als ein moderner Flachheizkörper und eignet sich dadurch für die allermeisten Anwendungen zur effizienten Wärmeverteilung sowie zur Raumkühlung. Sie sind in fünf kompakten Baugrößen lieferbar und verfügen über einen integrierten Regler mit Touch-Display.