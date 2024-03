Wir sind seit 75 Jahren ein kompetenter Ansprechpartner für unsere Handwerkskunden der Sanitär-und Heizungsbranche mit Sitz in Heilbronn. Für den Ausbau unserer Verkaufsmannschaft suchen wir ab sofort Verstärkung. Auch mit seitheriger Tätigkeit im Handwerk sind Sie willkommen.

Unser Angebot:

Attraktive Vergütung

Neutraler Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

Ein sicherer Arbeitsplatz mit interessanter und abwechslungsreicher Tätigkeit

Intensive Einarbeitung durch ein motiviertes und erfahrenes Team

Ihre Aufgaben:

Besuch unserer Bestandskunden und Vertiefung der Kundenbeziehungen

Gewinnung von Neukunden und Ausbau zu dauerhaften Beziehungen

Verkauf unseres gesamten Produktportfolios

Ihr Profil:

Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Sanitär und Heizung

Zuverlässigkeit, Engagement und der Wille sich weiter zu entwickeln sind für Sie selbstverständlich. Erfolgsorientiertes Arbeiten ist für Sie nichts Neues.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichen Eintrittstermin an unsere Personalabteilung oder per E-Mail an personal(at)ludwig-armaturen.de

Rudolf Ludwig GmbH & Co. KG

Personalabteilung

Kreuzenstr. 88

74076 Heilbronn

Tel. 07131-155580

www.ludwig-armaturen.de