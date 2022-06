LUDWIG Armaturen ist seit 1949 Spezialgroßhandlung für Sanitär- und Heizungsarmaturen mit Sitz in Heilbronn / Baden-Württemberg.

Aufgabengebiet

Vertrieb von Armaturen an das Haustechnik-Fachhandwerk

Kundenbesuche in Ihrem Verkaufsbezirk

Akquisition von Neukunden, Vertiefung bei vielen Stammkunden

Anforderungen

Sie sollten unbedingt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Sanitär und Heizung verfügen, wobei auch eine seitherige Tätigkeit im Handwerk denkbar ist.

Sie haben Freude, mit Fleiß und Zuverlässigkeit unsere Fach-Handwerkskunden zu betreuen und den Kundenstamm weiter auszubauen.

Angebot

Attraktive Vergütung

Neutraler Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung

Unterstützung durch ein Team langjähriger Mitarbeiter

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns. Senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an unsere Personalabteilung oder per E-Mail an personal(at)ludwig-armaturen.de