Der Vorstand der Fachabteilung Gebäudearmaturen im VDMA hat Anfang August 2024 Lubert Winnecken, CEO KEUCO GmbH & Co. KG, einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Damit übernimmt der 57-Jährige fortan auch die Rolle des Stellvertretenden Vorsitzenden des VDMA Fachverbands Armaturen. Lubert Winnecken tritt die Nachfolge von Stefan Gesing an, vormals CEO des VDMA-Mitgliedsunternehmen Dornbracht AG & Co. KG. Gesing ist Anfang Juli 2024 aus dem Vorstand des Fachverbandes Armaturen ausgeschieden.

„Ich möchte unserem ehemaligen Vorsitzenden Stefan Gesing von ganzem Herzen für sein besonderes Engagement für unsere Industrie danken. Unter seiner Leitung hat sich die VDMA Fachabteilung Gebäudearmaturen auch in konjunkturell herausfordernden Zeiten positiv weiterentwickelt und wichtige Impulse für die Branche gesetzt“, betont Lubert Winnecken anlässlich seiner Wahl. „Die Gebäudearmaturenindustrie ist eine vielfältige Branche und spielt eine zentrale Rolle in der modernen Gebäudetechnik. Gemeinsam wollen wir in den kommenden Jahren an innovativen Lösungen für die Industrie arbeiten, Synergien bündeln und die Zukunft unserer Branche aktiv gestalten.“

„Als Geschäftsführer einer der führenden Marken der Sanitärbranche ist es mir ein großes Anliegen, mich aktiv für eine starke Sanitärindustrie einzusetzen", erläutert Marc Dobro, Geschäftsführer der Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, seine Motivation für das Engagement im Vorstand. „In meiner neuen Rolle als Vorstandsmitglied im VDMA Gebäudearmaturen möchte ich nun künftig mit meinen Branchenkolleginnen und -kollegen den Interessen der Armaturenindustrie gerade auch gegenüber Vertretern aus der Politik noch mehr Nachdruck verleihen.“

Auch Dr. Laura Dorfer, Geschäftsführerin des VDMA Fachverbands Armaturen, freut sich: „Es ist großartig, dass wir mit Lubert Winnecken einen erfahrenen und visionären Vorsitzenden gewinnen konnten, der sich für die Interessen der Gebäudearmaturen stark machen wird. Mit der zusätzlichen Verstärkung unseres Vorstands durch Marc Dobro sind wir nun optimal aufgestellt, um die zahlreichen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erfolgreich zu meistern.“

Den Vorstand der VDMA Fachabteilung Gebäudearmaturen komplettieren Andrea Bußmann, Geschäftsführerin Sales & Marketing, SCHELL GmbH & Co. KG Olpe, Dirk Gellisch, Geschäftsführer Viega Holding GmbH & Co. KG Attendorn, Dr. Michael Rehse, Geschäftsführer - Geschäftsbereich Guss- und Gebäudetechnik Gebr. Kemper GmbH + Co. KG Olpe, Michael Rimm, Head of Sales Germany IMI Hydronic Engineering Erwitte, Johannes Rump, Geschäftsführender Gesellschafter Oventrop GmbH & Co. KG Olsberg und Elisa Sasserath-Kentsch, Geschäftsführende Gesellschafterin Hans Sasserath GmbH & Co. KG Korschenbroich.