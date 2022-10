Fahrbare „Miniatur-Intensivstationen“: Die Louis Opländer GmbH hat sage und schreibe 42.000 € an das Westfälische Kinderzentrum des Klinikums Dortmund gespendet. Dieser Betrag wur­de anlässlich des 150-jährigen Firmenjubiläums zur Hälfte durch Gästespenden und zur ande­ren Hälfte durch die großzügige Aufstockung durch die Firma Louis Opländer erreicht. Die Spende fließt nun in die Anschaffung eines Transportinkubators, mit dem die Vitalfunktionen von Frühchen z.B. im Rettungswagen ständig überwacht werden können. „Wenn ein Neugebo­renes zu früh oder mit gravierenden gesundheitlichen Problemen auf die Welt kommt, braucht es eine ständige Überwachung - auch beim Transport“, erklärt Prof. Dr. Dominik Schneider, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. „Der Inkubator stellt genau das sicher und kommt künftig bei den rund 1.000 Notfall-Einsätzen unserer Neonatologie zum Einsatz.“ Über­geben wurde die Spende durch die Geschäftsführer Jan Opländer und Christian Schlegel.

„Das ist eine einzigartige Aktion. Mit dieser großzügigen Spende können wir die Neonatologie mit ei­nem komplett neuen Gerät ausstatten“, so Prof. Schneider. „Ein Transportinkubator ist quasi eine sehr kleine, mobile Intensivstation, mit denen die Frühchen z.B. von einem anderen Krankenhaus zu einem Maximalversorger wie dem Klinikum Dortmund gebracht werden können. Dort kann dann eine Rund­umversorgung durch ein interdisziplinäres Team sichergestellt werden.“ Während des Transports wer­den die Frühgeborenen im Inkubator komplett überwacht. Da die Lungenfunktion bei Frühgeborenen häufig noch nicht ausgereift ist, besteht die Möglichkeit, ein Beatmungsgerät anzuschließen. Der Inku­bator ist zudem beheizt, um die Körpertemperatur zu regulieren und mit modernster Technik ausge­stattet - von Absauggeräten bis hin zu Infusionspumpen.

Gesammelt wurde das Geld anlässlich der Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen des Dortmun­der Traditionsunternehmens, dass in der fünften Generation von Jan Opländer und Christian Schlegel geführt wird. „Statt von unseren Gästen Geschenke entgegenzunehmen, haben wir zur Spende für die kleinsten und hilfebedürftigsten unserer Gesellschaft aufgerufen“, erklärt Jan Opländer. „Dabei ist es uns wichtig, mit unserer Spende nachhaltig einen guten und sinnvollen Beitrag zu leisten.“ Insgesamt 21.000 € sind durch die Spenden der Gäste, Mitarbeitenden, Geschäftspartner:innen, Kunden:innen und Wegbegleiter:innen der Firma Louis Opländer zusammengekommen - welche die Louis Opländer GmbH aus eigenen Mitteln dann noch einmal verdoppelt hat. „Die Besuche in der Neonatologie berüh­ren uns sehr. Uns war es wichtig, an einer Stelle zu helfen, wo großer Bedarf besteht“, so Jan Oplän- der, dessen Unternehmen nicht zum ersten Mal an das Westfälische Kinderzentrum spendet. Auch die Anschaffung eines speziellen Kinder-MRTs war vor einigen Jahren u.a. durch die Unterstützung der Louis Opländer GmbH möglich.

(Von Annika Haarhaus, Mitarbeiterin der Unternehmenskommunikation)

