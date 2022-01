Pressemeldung

Rund, oval, rechteckig - gutes Design spricht eine klare Sprache. Genau wie die Badserie Loop & Friends, die raffiniert mit Formen und Geometrien spielt und so seit vielen Jahren Statements in Sachen Bad-Design setzt. Für 2021 präsentiert Villeroy & Boch den Bestseller Loop & Friends in vertrautem und doch neuem Look: Die Waschbecken sind filigraner, die Badewannen stylisher. Dazu gibt es ein Farbkonzept, das auf starke Mattfarben setzt - perfekt, um das Badezimmer in einen ganz besonderen Ort zu verwandeln.

Das 3 x 3 x 3 der Individualität

Die neuen Waschtische von Loop & Friends machen den Waschplatz zum Eyecatcher. Besonderer Clou ist das 3 x 3 x 3-Konzept: drei Formen, drei Einbauarten, drei Farben. Ganz gleich, ob oval, rund oder rechteckig, die Waschbecken können als markante Aufsatz-, klassische Einbau- oder schlichte Unterbauvariante montiert werden. Mit schmalen Rändern und dünnen Wänden setzen sie dabei das angesagte Thema „Leichtigkeit“ in Szene. Diese außerordentlich feine, filigrane Formensprache ist nur dank des besonderen Materials TitanCeram möglich, bei dem Titanoxid die Keramik extrem fest und stabil macht. Hinzu kommen hochwertige Details wie ein optionales keramisches Ablaufventil und ein längliches Überlaufloch. Starke Farben machen die Bühne frei für Kreativität und Persönlichkeit: Die Waschbecken sind nicht nur in Weiß, sondern auch in drei matten Unifarben erhältlich. Ausgesprochen selbstbewusst präsentiert sich der Waschtisch im tiefschwarzen Ebony. Wer es etwas zurückhaltender mag, wählt das sanfte Grau Graphite. Und der feine Beigeton Almond verleiht dem Waschplatz eine wunderbar warme Note. Mit insgesamt 14 Modellen in verschiedenen Größen erfüllen die Waschbecken jeden Gestaltungswunsch und bieten für nahezu jede Raumsituation eine passende Lösung.

Komfort trifft Style

Die neuen Loop & Friends-Badewannen adaptieren die ovale und die rechteckige Formensprache der Waschbecken und übertragen sie mit einem filigranem Rand von 20 mm stylish in Acryl. Das Ergebnis sind moderne Einbauwannen, die in den beiden Größen 180x80 oder 170x75 und wahlweise mit ovaler oder rechteckiger Innenform erhältlich sind. Die Mattfarbe Stone White, die perfekt mit den keramischen Waschbecken harmoniert, setzt die eleganten Einbaubadewannen eindrucksvoll in Szene. Für höchsten Badekomfort ist selbstverständlich auch gesorgt: Das Wanneninnere ist dank der schmalen Kanten sehr großzügig und bietet viel Platz für entspanntes Badevergnügen; die Innentiefe ist mit 44 cm besonders wassersparend. Der breite Rand an der Wand dient als Ablagefläche für Accessoires und gibt zudem die Möglichkeit, eine Standarmatur zu montieren. Die designstarke und zugleich funktionale Ab- und Überlauflösung mit flächenbündigem Push-to-Open-Ventil und länglichem Überlauf ist wahlweise in Weiß, Chrom oder Black Matt erhältlich. Optional gibt es zudem einen speziellen Wassereinlauf, der die Wanne wie ein Wasserfall befüllt. Für noch mehr Wellness zuhause können Loop & Friends-Einbauwannen außerdem mit einem optionalen Whirlpoolsystem ausgestattet werden.

Wer für mehr Wohnlichkeit und Ordnung im Bad Möbel zu Loop & Friends sucht, wird in der Kollektion Legato fündig. Die universelle Möbelplattform bietet eine große Auswahl an Waschtischunterschränken sowie Hoch- und Seitenschränken in aktuellen Farben und Oberflächen - wahlweise auch mit integrierter LED-Beleuchtung für perfektes Licht und stimmungsvolle Atmosphäre im Bad. Mit einem WC aus der Serie Subway 2.0, das auch in den drei Mattfarben Ebony, Graphite und Almond erhältlich ist, wird die designstarke Badausstattung komplett.

Loop & Friends Aufsatzwaschtische und Einbaubadewannen sind voraussichtlich ab Juni 2021 erhältlich, Unterbau- und Einbauwaschtische ab Herbst/Winter 2021.