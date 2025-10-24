24.10.2025  Pressemeldung Alle News von Loggere

Loggere: Sowohl in der Industrie als auch in den Kunsträumen unserer Schulen sind Werkraumbecken aus Edelstahl nicht mehr wegdenkbar.

Es gibt sie sowohl in verschiedenen Standardgrößen, als auch als individuell angefertigten Kundwunsch.

Im Laufe der Zeit haben sich 3 verschiedene Ablaufvarianten bewährt, aus denen unsere Kunden wählen dürfen.

Die einfachste Variante ist ein Standrohrventil mit dem man sowohl einen Wasserstand im Becken erzeugen kann und welches gleichzeitig auch als Überlaufschutz fungiert.

Darüber hinaus gibt es noch 2 Varianten mit Schlammfang, die dafür Sorge tragen, dass die bauseitige Abflussleitung nicht verstopft.
Dieser Schlammfang mit integriertem Geruchsverschluss beinhaltet noch einen Schlammfangkorb, der weitestgehend alle Bestandteile, die schwerer als Wasser sind zurückhält.
Dieser Schlammfangkorb kann bei Bedarf einfach nach oben herausgenommen und entleert werden.
Für eine grundlegende Reinigung kann über einen Kugelhahn am Boden das Sperrwasser, welches wegen der Geruchsverschlussfunktion zurück bleibt abgelassen werden.

Sollte ein Standardbecken für Ihr Bauvorhaben nicht alle Wünsche erfüllen, dann kontaktieren Sie uns zwecks einer Beratung für genau IHR Werkraumbecken.

Wir arbeiten dann ein detailliertes Angebot für Sie aus.

Loggere Metaalwerken NV
Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Telefon:  030 - 83032509
www.loggere.com
