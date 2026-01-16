Bei Edelstahl-WC`s kommt es besonders auf die robusten Eigenschaften an, die hinsichtlich Vandalismus und Hygiene den höchsten Anforderungen im öffentlichen Bereich standhalten müssen.

Somit hat Loggere seine WC-Palette einem Upgrade unterzogen, was besonders die Schlagfestigkeit und Verformungsresistenz betrifft.

Die neuen WC`s der Serie Tyton bestechen neben ihrer modernen Form der Sitzfläche mit geprägtem, nahtlosem Rand mit einer Materialdicke von 2,0mm.

Der neue Geruchverschluss, der aus einem Rohr mit einer Wandstärke von 3,5mm geformt ist, ist nahtlos und sorgt somit für eine rückstandslose Entsorgung.

Der neue Wandflansch für die verdeckte Montage von vorn ist eine stabile Konstruktion aus 3,0mm dickem Edelstahl mit eingeschweißten Verstärkungsblechen, wodurch das WC absolut stabil an der bauseitigen Wand befestigt werden kann und weitestgehend jeder Belastung standhält.

Das wandhängende WC TYTON I gibt es in normaler Ausführung als auch als Behinderten-WC zur Montage von vorn oder auch zur Montage mit Gewindestangen von hinten im Technikraum.

Das bodenstehende WC TYTON II gibt es in normaler Ausführung als auch als Behinderten-WC zur Montage von vorn oder auch zur Montage mit Gewindestangen von hinten im Technikraum.

Das WC TYTON PLUS ist zudem mit einem stabilen Spülkasten mit Edelstahl-Mantel verfügbar.

Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.