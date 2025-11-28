Was wird nicht alles in ein Ausgussbecken gegossen?

Schmutziges Wischwasser mit Erde, Kies und Metallspänen, Kaffeesatz, Handwaschpaste und Gartenreste.

Alles Sachen, die nicht in den Abfluss gehören und über längere Zeit die Abwasserleitung verstopfen können.

Eine einfache Möglichkeit der Prevention gegen verstopfte Abwasserleitungen ist daher die Montage eines LOGGERE-BLINOX – Sandfangbehälters an das Ablaufventil eines Ausgussbeckens anstatt eines Geruchsverschlusses, denn der Geruchsverschluss ist im LOGGERE-BLINOX – Sandfangbehälter bereits integriert.

Der Sandfangbehälter funktioniert nach dem Schwerkraftprinzip, so dass der größte Teil der im Abwasser befindlichen Feststoffe, die schwerer sind als Wasser, sich unten absetzen können und zurückgehalten werden, wobei das restliche Wasser über den oberen Überlauf ungehindert abfließen kann.

Durch regelmäßiges Entleeren des Sanfangbehälters ist ein dauerhafter Schutz vor Verstopfungen gewährleistet.

Die Entleerung des Sandfangbehälters ist einfach durch das betätigen von 2 Schnappverschlüssen und somit dem Abnehmen des unteren Sammelbehälters möglich.

Nach dem Entleeren wird der Sammelbehälter wieder mit den 2 Schnappverschlüssen befestigt.

Eine Tätigkeit, die regelmäßig durch Reinigungskräfte oder Hausmeister erledigt werden kann.

Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.