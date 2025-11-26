26.11.2025  Pressemeldung Alle News von Loggere

LOGGERE-BLINOX – große Auswahl an Einbaubecken mit und ohne Überlauf

Was kann an einem Einbaubecken schon besonders sein?

Hier gibt es verschiedene Kriterien. Sowohl die Form als auch die Größe können von Bedeutung sein, ja auch die Beschaffenheit der Oberfläche, je nach Verwendungszweck. 

Ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium ist, ob der Ablauf mit oder ohne Überlauf ist. 

So wird im öffentlichen Bereich großer Wert auf einen Überlauf gelegt, um Überschwemmungen zu vermeiden. 

Genaus so wichtig ist es jedoch im Krankenhaus oder Pflegebereich, dass die Becken keinen Überlauf haben. 

Warum? 

Der Überlauf ist ein Keim-Hotspot 

Der Überlaufkanal ist schwer zu reinigen. Dort sammelt sich oft: 

  •  Biofilm 

  • Bakterien (z. B. Pseudomonas aeruginosa

  • Feuchtigkeit, die Keime begünstigt  

In klinischen Bereichen kann das ein Infektionsrisiko darstellen, besonders für immungeschwächte Patient*innen. 

Vermeidung von Aerosolbildung 

Beim Wasserlaufen können aus dem Überlauf mikroskopische Wassertröpfchen (Aerosole) wieder in die Umgebung gelangen. 
Diese können kontaminierte Keime verteilen – problematisch in Patientenzimmern, OP-Nähe und Intensivbereichen. 

Bessere Reinigung & Desinfektionsmöglichkeit 

Waschbecken ohne Überlauf: 

  • haben weniger schwer zugängliche Hohlräume 

  • lassen sich vollständig desinfizieren 

  • erfüllen moderne Hygienerichtlinien (z. B. KRINKO-Empfehlungen) 

4. Legionellen-Prävention 

Stehendes Wasser im Überlaufkanal kann ein Nährboden für Legionellen sein. Kein Überlauf = weniger Risiko. 

Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an. 

Loggere Metaalwerken NV
Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Telefon:  030 - 83032509
www.loggere.com
