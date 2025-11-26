Was kann an einem Einbaubecken schon besonders sein?

Hier gibt es verschiedene Kriterien. Sowohl die Form als auch die Größe können von Bedeutung sein, ja auch die Beschaffenheit der Oberfläche, je nach Verwendungszweck.

Ein nicht zu vernachlässigendes Kriterium ist, ob der Ablauf mit oder ohne Überlauf ist.

So wird im öffentlichen Bereich großer Wert auf einen Überlauf gelegt, um Überschwemmungen zu vermeiden.

Genaus so wichtig ist es jedoch im Krankenhaus oder Pflegebereich, dass die Becken keinen Überlauf haben.

Warum?

Der Überlauf ist ein Keim-Hotspot

Der Überlaufkanal ist schwer zu reinigen. Dort sammelt sich oft:

Biofilm

Bakterien (z. B. Pseudomonas aeruginosa)

Feuchtigkeit, die Keime begünstigt

In klinischen Bereichen kann das ein Infektionsrisiko darstellen, besonders für immungeschwächte Patient*innen.

Vermeidung von Aerosolbildung

Beim Wasserlaufen können aus dem Überlauf mikroskopische Wassertröpfchen (Aerosole) wieder in die Umgebung gelangen.

Diese können kontaminierte Keime verteilen – problematisch in Patientenzimmern, OP-Nähe und Intensivbereichen.

Bessere Reinigung & Desinfektionsmöglichkeit

Waschbecken ohne Überlauf:

haben weniger schwer zugängliche Hohlräume

lassen sich vollständig desinfizieren

erfüllen moderne Hygienerichtlinien (z. B. KRINKO-Empfehlungen)

4. Legionellen-Prävention

Stehendes Wasser im Überlaufkanal kann ein Nährboden für Legionellen sein. Kein Überlauf = weniger Risiko.

