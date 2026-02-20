20.02.2026  Pressemeldung Alle News von Loggere

Loggere-BLINOX: Es geht schon wieder los!

Auch in diesem Jahr wird der Camping-Tourismus mit Wohnmobilen wieder boomen. Somit wird es jetzt langsam wieder Zeit, dass sich die Campingplatzbetreiber und Inhaber von Wohnmobilstellplätzen auf die bevorstehende Saison vorbereiten.

Zum Beispiel mit der Installation eines Loggere-BLINOX Fäkalausgusses für die fachgerechte Entsorgung der Chemietoiletten.

Den LOGGERE-BLINOX Fäkalausguss gibt es sowohl wie oben abgebildet mit einer Verleidung zur wandhängenden Montage als auch offen ohne Verkleidung.

Ein Geruchsverschluss DN100 mit waagerechtem Abgang gehört selbstverständlich mit zum Lieferumfang.

Der LOGGERE-BLINOX Fäkalausguss hat eine integrierte Ringspülung und ist bauseits anzuschließen wie ein WC mit einem UP-Spülkasten oder einem UP-WC-Druckspüler DN20.

Sollte ein passendes Vorwandelement hierzu gewünscht werden, gibt es auch das bei LOGGERE-BLINOX mit dazu.

Kontaktieren Sie uns zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.

Loggere Metaalwerken NV
Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Telefon:  030 - 83032509
www.loggere.com
