07.11.2025  Pressemeldung Alle News von Loggere

LOGGERE-BLINOX: Besonders in Schwimmbädern beliebt sind fest installierte Haartrockner mit Höhenverstellung.

Das LOGGERE-BLINOX Haartrocknerprogramm lässt keine Wünsche offen.

Es gibt sie in 6 verschiedenen Farben sowohl fest an der Wand installiert als auch höhenverstellbar mit und ohne Spiegel für Aufputz- als auch Unterputzmontage.

Dieses Top-Produkt mit robustem Kunststoffgehäuse lässt sich um 530mm höhenverstellen.

Mit HF-Radartechnik zur berührungslosen Auslösung der Trocknungsfunktion bei einem Abstand von 10 bis 15 cm.

Die Laufzeit ist einstellbar von 30 s bis 5 min.

Kontaktieren Sie uns zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.

Loggere Metaalwerken NV
Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Telefon:  030 - 83032509
www.loggere.com
Anzeigen
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Schornsteintechnik Neumarkt GmbH
Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Loggere Metaalwerken NV
Watercryst Wassertechnik GmbH

DESTATIS:

30.10.2025

Produktion im September 2025: +1,3 % zum Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.10.2025

Bruttoinlandsprodukt stagniert im 3. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung