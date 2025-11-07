Das LOGGERE-BLINOX Haartrocknerprogramm lässt keine Wünsche offen.

Es gibt sie in 6 verschiedenen Farben sowohl fest an der Wand installiert als auch höhenverstellbar mit und ohne Spiegel für Aufputz- als auch Unterputzmontage.

Dieses Top-Produkt mit robustem Kunststoffgehäuse lässt sich um 530mm höhenverstellen.

Mit HF-Radartechnik zur berührungslosen Auslösung der Trocknungsfunktion bei einem Abstand von 10 bis 15 cm.

Die Laufzeit ist einstellbar von 30 s bis 5 min.

