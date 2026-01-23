23.01.2026  Pressemeldung Alle News von Loggere

LOGGERE-BLINOX-Barrierefreier Waschtisch SENSO III sucht seinesgleichen, wenn es bei vadalismusgeschützen Waschtischen für den öffentlichen Bereich um die Einhaltung der DIN 18040-1 geht.

Nun, was sagt die DIN 18040-1?

Sie regelt die Planung, Ausführung und Ausstattung von öffentlich zugänglichen Gebäuden. Hier speziell für die barrierefreie Badgestaltung.

Und somit auch, wie ein barrierefreier Waschtisch sein soll.

Hier wird eindeutig vorgeschrieben, dass ein solcher Waschtisch eine Ausladung von mindestens 550mm haben muss, um die erforderliche Beinfreiheit für einen Rollstuhlbenutzer zu gewährleisten.

Der LOGGERE-Blinox Waschtisch SENSO III erfüllt natürlich auch dieses Kriterium und ist unseres Wissens nach der einzige Waschtisch auf dem Markt, der die DIN 18040-1 bei gleichzeitigem Vandalismusschutz erfüllt.

Was macht den LOGGERE-Blinox Waschtisch SENSO III vandalismusgeschützt?

Seine komplett geschlossene Unterseite, die die Eckventile und den Geruchsverschluss vollständig abdeckt und somit den Zugang versperrt sowie seine stabile Formgebung mit gerundeten Ecken.

Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.

Loggere Metaalwerken NV
Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Telefon:  030 - 83032509
www.loggere.com
