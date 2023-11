Der Flachdachablauf aus Edelstahl wurde so konzipiert, dass dieser durch den einheitlichen Produktaufbau sowohl zur Freispiegel- als auch zur Unterdruckentwässerung eingesetzt werden kann. ACO Variant-Flex ist in den Nennweiten DN 50 bis DN 125 erhältlich. Die kompakte Bauform mit geringen Aussparungsmaßen von 190 x 260 mm erfordert nur kleine Öffnungen im Dach. Flachdachabläufe in den Nennweiten DN 50 bis DN 100 mit Stutzenneigung 90° benötigen eine Kernbohrung von nur 160 mm inkl. Isolierung. Die Vereinheitlichung des Flachdachablaufs bringt eine Reduzierung der Sortimentsteile mit sich, was wiederum die Planung und Installation vereinfacht. Eine verringerte Anzahl an Flanschbolzen beschleunigt die Montage. Der Kiesfang zur Freispiegelentwässerung sowie die Luftschleuse für die Unterdruckentwässerung lassen sich durch eine Drehbewegung werkzeuglos auf dem Alu-Druckgussflansch verriegeln.

Die Systemlösung ACO Variant-Flex eignet sich für nahezu jede Dachvariante – sei es Warm- oder Kaltdach, Beton-, Trapezblech-, Umkehr- oder Gründach. Auf Wunsch erfolgt die Lieferung mit werksseitig bereits eingelegter Dachdichtungsbahn. Modular konzipiert, stehen für den Ablaufkörper mit Pressdichtungsflansch Zubehörteile für nahezu alle Einbausituationen auf großen Gebäuden und Flachdächern zur Verfügung.

Bei der Entwässerung von Gründächern kommen individuell nach objektbezogener Ablaufleistung und Bauhöhe konfigurierte Flachdach-Retentionsaufsätze mit Lippendichtring zum Einsatz. Die damit erzielte Drosselung und Zeitverzögerung der Regenwasser-Ableitung – d.h. die vorab berechnete Regenspende – führt zu einem konstanten, beabsichtigten Wasseranstau während des Regenereignisses. Er dient nicht nur zur Entlastung der Kanalisation, sondern trägt mittels Verdunstung zur Klimaverbesserung bei.

ACO Variant-Flex ist ab sofort verfügbar.